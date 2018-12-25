安心亞 想要維基學歷多一條

安心亞覺得傻白甜只是自己的保護色。（羅永銘攝）服飾提供：FendiFendi SS19 早春

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中國時報
專訪
安心亞在新戲《你有念大學嗎》飾演高中資優生。 （取材自網路）

安心亞最近正緊鑼密鼓拍攝三立《你有念大學嗎》，她戲裡戲外最高學歷都只有高中（職），以前覺得進入社會大學學習也很重要，最近可能入戲太深，聽到人家問「你有沒有念大學」就會覺得自卑。她受訪時坦言，自己甚至私下還去維基百科查了幾個女藝人的學歷，「我想知道是否只有我一個人沒念大學」。

安心亞除了查人長得漂亮、有氣質、又會演戲的張鈞甯，原來有碩士學歷，也查了曾就讀華岡藝校的楊丞琳、許瑋甯等人，發現許瑋甯華岡畢業之後，又讀了文化大學中國戲劇系，「因為華岡已經是演藝專門學校，我很羨慕她們在求學過程中就知道自己將來想要做什麼，然後在那個領域又繼續好好鑽研」。查完女星們學歷後，她覺得有點沒自信，但也更確定之後想要出國再進修的計畫。

「我想要我的維基百科上的學歷多一條，就算不是正式學歷，也可以寫著哪段時間在哪裡進修幾個月！」已經33歲的她，希望愈年輕時去做這件事愈好，目前希望是後年完成這件事。

新戲扮資優生

安心亞說，她高中時就打工賺錢，可能是環境影響，覺得念書沒那麼重要，她說：「後來才知道大學四年其實是幫助你找到生活方向與目標的過程。我自己是很晚才知道想要做什麼。」

劇中的她高中是資優生，卻因家中變故無法繼續升學。戲外的她過去總給人傻妹印象，能否駕馭這聰明絕頂的角色，不少人等著拿放大鏡檢視。安心亞覺得自己私下挺聰明的，「傻白甜都是保護色，也可能是之前演過的角色的刻板印象，和我很熟的朋友都知道，我傻傻的樣子，大多是在放空，注意力沒集中，或在想別的事。」

自豪有方向感

她自覺分析事情頗有條理、很會察言觀色，表演時也會自己設計哪些地方要讓觀眾期待驚喜，最自豪的是很有方向感，每次出國同行友人總以為她會迷路，但常常是她成了大家的人體導航，還會反過來取笑其他人「你們連看地圖都不會」。

她說：「我們只是把記性用在重要的事情上面！」她拍戲背台詞超快速，之前演出舞台劇時是全劇團第一個「丟本」、不用帶劇本排戲的人，「我從小就超會背東西！腦子裡會畫出關鍵字，心裡想一遍，就滿快背起來了！」她笑說，如果當初繼續升學，說不定成為補教名師。

(中國時報)

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