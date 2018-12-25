周湯豪推千萬 獨家跨年高雄

周湯豪將擔任高雄跨年晚會壓軸表演嘉賓。

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中國時報
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由民視轉播的「2019愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」進入倒數階段，主辦單位除了邀請浩角翔起、Janet及艾力克斯組成重量級主持陣容，更請來「亞洲新天王」周湯豪全台獨家壓軸登場。周湯豪24日彩排時被問到壓軸演出將面對台北場的天后張惠妹是否有壓力，他說能當上壓軸都是很棒的。至於收視第一寶座，他說南部粉絲熱情如火，相信沒有問題的！

天王嫂昆凌日前送給老公周杰倫的千萬跑車，與昆凌認識多年的周湯豪，直喊「非常羨慕，不知道該說什麼」，被問到有沒有想買跑車，他透露有這念頭，但有安全上考量，且他大部分時間都無法在一個地方停留很久，幾乎常年飛來飛去，在飛機上度過，他搞笑說：「買飛機比較好！」

視同演唱會等級

周湯豪今年為了高雄跨年獨家演出推掉了多場邀約，估計損失千萬。他受訪時表示，怕跨年行程太滿太忙，所以推了很多場演出，僅專心準備這一場。他透露，跨年晚會演出的規格層級拉高，視同演唱會等級，整體設計目前已經進入緊鑼密鼓的最後階段，他不但多次與技術部門討論相關細節，就連人到國外也不忘遠端遙控要求品質、水準到位。

他表示心情緊張又興奮，因為很少能在南部演出，尤其第一次擔任壓軸能在高雄，真的覺得很棒。今年演唱的曲目也經過多番考量，他將首次在台灣演出新說唱組曲，還將會有「高雄only」的演出設計。

(中國時報)

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