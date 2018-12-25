淚送安迪阿娥「希望攏是夢」

2018年12月25日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

王彩樺（右）自己難過淚崩，還要安慰友人。（盧禕祺攝）

余天（右）出席安迪告別式，向在現場幫忙的白雲致意。（盧禕祺攝）

安迪（本名林富進）罹患食道癌，上月在家昏倒送醫後昏迷20多日，2日凌晨病逝，享年57歲。24日是他的告別式，也是他與遺孀陳慧娥（阿娥）結婚30周年紀念日。阿娥在告別式上獻唱她親自填詞的〈攬乎緊〉，歌詞中寫到兩人的愛情「走過大風大浪」，也提到「希望一切攏是夢」的遺憾，流露出的夫妻情深與濃濃不捨，讓親友感動落淚。

安迪的一對兒女也為爸爸獻唱創作曲。女兒林吟蔚演唱她創作的〈Good night daddy〉送給爸爸，歌詞中說到「不要擔心我會努力勇敢的活下去」、「我愛你好愛你」都是她想對爸爸說的話。兒子林志融（阿夜）則與他所屬的TRASH樂團，一起演唱他在爸爸昏迷時寫的創作曲〈希望你回來〉。

林志融說，爸爸跟他不只是父子，也像是親兄弟般無話不談，爸爸教會他是非對錯，告訴他不要惹事也不要怕事，提供一個自由自在的成長環境，讓他實現音樂夢想，「能做你的兒子我覺得驕傲，從今以後我會好好扛起這個家，照顧好媽媽、保護姊姊。」

安厝福田妙國

阿娥昨看到追思影片中的安迪，哭到崩潰，家人輪流擁抱安慰她，她強忍悲痛一一感謝這段時間各界的幫忙，讓她有勇氣站在這裡送老公最後一程。她感謝大家來參加安迪此生的畢業典禮，並表示會和兒女延續安迪過去熱愛舞台、公益的精神繼續努力。

和安迪兄妹相稱的王彩樺在告別式上忙裡忙外，但最後也忍不住淚崩。與安迪認識超過35年的楊烈致詞送別。余天也透露，他出面幫忙談了福田妙國的塔位，兩個塔位從100萬殺價殺到兩個40萬，阿娥已買了一個塔位在安迪旁邊。

(中國時報)