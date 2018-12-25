聽爸的話盧學叡受挫不倒

盧學叡過去常擔心沒工作，但現在決定正面迎接每個考驗。

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中國時報
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「星光幫」藝人盧學叡為電影《天才樂手行不行》受訪，被主角追求夢想的執著打動，更抵擋不住催淚的親情戲，尤其個人最新單曲〈有你在〉正源自於父親的鼓勵，他表示去年是出道10周年，卻暌違8年沒有音樂作品，父親用阿美族族語留語音訊息鼓勵他：「你要加油我們會一直支持你！」讓他充滿工作動力。

盧學叡表示爸媽曾反對並勸退他進入演藝圈，但看到他開心工作模樣轉為支持，父親教育他，「要就要做到最好，半途而廢就不是我兒子。」他決定把父親去年這段話放進歌曲中，表示闖蕩演藝圈超過10年，受挫時家人總會說：「有我在！」如今他已30歲，也想告訴家人：「未來無論發生任何事，都有我在！」

爭取男配變客串

新單曲得來不易，他回想剛退伍時，已經好幾年沒發片也無作品面世，他褪下「星光幫」光環，參與一個個試鏡，廣告、舞台劇、戲劇都沒放過，他帶著正能量體驗「新鮮感」，儘管嘗試100次可能只得到2、3個機會，爭取男配角卻變成客串演出，還遇到製作人驚訝說：「你還在啊？我以為你已經退出演藝圈了！」

盧學叡沒有氣餒，反倒直呼：「我很幸運！」去年他開始規劃出單曲，在眾人的協助之下完成。

他今年雖面臨節目《世界第一等》停播、入圍金鐘主持人節目《Kai試英雄》也尚未有新一季消息，仍繼續音樂之路並積極試鏡戲劇。《天才樂手行不行》明年1月11日上映。

(中國時報)

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