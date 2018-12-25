80頁家族故事變身《野梨樹》

2018年12月25日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

道格德米科（右）與穆拉特傑姆西爾飾演水火不容的父子。（海鵬提供）

曾以《冬日甦醒》勇奪坎城影展金棕櫚獎的土耳其導演努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan），今年再以新片《野梨樹》入圍坎城影展競賽片，並代表土耳其角逐奧斯卡。全片遠赴土耳其西部、鄰近希臘的恰納卡萊地區實景拍攝，導演錫蘭與妻子多次長駐當地，本來進行的是另外一個關於家庭、有點自傳色彩的故事，但某天與鄰居兒子聊天，錫蘭說：「我問他能否把自己的記憶、情感、父親、童年以及他與家庭的關係都寫下來，然後過了杳無音訊的3個月，他拿出來的東西讓我非常驚訝！」

錫蘭拿到一份長達80多頁的描述，「那些內容非常質璞跟真誠，完全沒有半點美化自己的意思，妻子跟我都同意，決定把做到一半的案子停下來，先把這個拍掉。我請這位年輕人阿金阿克蘇（Akin Aksu）參與劇本創作，他還出演電影裡一個角色！」

年輕人體悟生命真諦

錫蘭表示，電影片名來自一位作家寫的短篇故事《野梨樹的孤獨》（The Loneliness of the Wild Pear Tree），「野生的梨樹長得很醜，水果也很苦，但它們不需要太多水分就可以在野外生長。它們孤獨生長在乾旱的土地上，但當附近發展新的村莊後，村民就會把它嫁接到村裡，變成一顆普通的梨樹。」藉此隱喻父親角色的孤獨，而這種孤獨後來延續到兒子身上。

劇情描述一位大學剛畢業的年輕作家錫南，為籌備新書出版而返鄉籌錢，迎接他的竟是父親債台高築的殘酷事實。一心圓夢的他，卻在奔走籌資過程中，深刻體悟了生命的真諦，並重新修補自己與父親向來水火不容的感情。電影28日在台上映。

(中國時報)