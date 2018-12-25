IU開唱 中文繞口令溜得勒

2018年12月25日 01:04 中國時報 報導溫博鈞

韓國歌手IU（李知恩）昨在台北南港展覽館舉行出道10周年個唱《dlwlrma,2018》，票券售罄、兩日共1萬歌迷與她共度耶誕假期。

開場她以魔幻歌舞風格演唱〈GOOD DAY〉與〈Cruel fairy Tale〉兩曲揭幕，她嘹亮歌聲加上輕快舞步展現歌姬風采，會場瞬間成為華麗歌舞劇院，她以中文問候：「大家有想我嗎？我很想大家！我為了成為大家的耶誕禮物來到台灣，今晚會讓大家很幸福的！」

唱莫文蔚〈愛情〉

她感性發言後突然說：「我練了一段中文…吃葡萄不吐葡萄皮、不吃葡萄倒吐葡萄皮。」說得毫無瑕疵，全場爆笑喝采。她演唱台灣歌迷票選出的〈GOOD DAY〉，曲末拉長高亢尾音，實力唱功征服全場。

全場亮點是她翻唱莫文蔚的〈愛情〉，精準發音與詮釋讓台下聽得如癡如醉。她說：「這首歌是我翻唱的歌曲中的第一名。『愛著你』這句話真的很美，你們不常講嗎？」見大家反應平平，她笑說：「我今天才知道！」

讚歌迷「最棒了」

IU演唱會一向安可不斷，昨她先預告：「我在兩年前和大家做了一個約定，今天有『安安可』喔！你們晚餐有吃飽飽吧？」提前自雷精彩尾聲。演唱會中歌迷不時跟著她合唱，她用中文稱讚歌迷：「大家最棒了！」今晚她也在同場地進行第二場演出。

(中國時報)