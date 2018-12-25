百貨跨年慶下殺5折起

2018年12月25日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越信義A9 WILDWOOD美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排42oz，9580元。（新光三越提供）

26日至明年1月2日於SOGO復興館8F/9F消費滿5000元，可抽價值1萬6600元的dyson捲髮器。（SOGO提供）

新光三越限定版－《讀曆書店》迷你文創桌曆（限量），31日前下載新光三越APP，在skm select專區以skm pay扣會員點數20點+590元可購買。（新光三越提供）

百貨迎跨年，秋冬流行服飾全面5折起，新光三越台北南西店、台北信義新天地、台南中山店、高雄三多店貴賓卡友於指定期間消費，全館滿3000元送200元電子購物金，買冬衣更好康；遠東SOGO復興館有PANDORA指定商品2.5折起、8F/9F消費滿5000元抽dyson美容家電等，搶今年最後一檔優惠。

元旦飆舞、獻福袋

新光三越為了犒賞200萬貴賓卡友，明年1月6日前「跨年慶」，首次與「生鮮時書」合作全台限量、APP預購的「新光三越限定版－《讀曆書店》」迷你文創桌曆，由作家蔣勳當年度選書人選書與引言，可閱讀台灣作家、書籍或句子迎接每一天。

跨年聚餐，新光三越「美食訂候位服務」能即時預訂餐廳或美食外帶、查詢排隊，扣會員點數100點可預訂20家指定餐廳2人桌、扣200點可預訂4人桌；各分店元旦活動創意十足，台北站前店是「2019早鳥運動會寶貝搬搬樂」、台北信義新天地有「元旦飆汗廣場舞」等。

SOGO台北店26日至明年1月2日跨年Sale，忠孝館1F女鞋、5F童裝、7F男裝、8F/9F/10F玩具區，滿額送SOGO禮券、無線藍芽耳機等限量禮；每年元旦必推的推出限量激安福袋，今年有earth music & ecology、Lily Brown、SNIDEL、FRAY I.D等7品牌。跨年夜忠孝館有魔幻氣球Show、樂團現場表演，復興館和敦化館有爵士樂演出；元旦當天HAPPY GO卡友在台北店消費滿2019元即送300點。

FB按讚留言抽跨年票

微風信義和松高樓層餐廳跨年期間最夯，信義Morton's、菜なnana、饗饗跨年時段訂位已滿；松高餐廳也一位難求，掌門精釀啤酒、Texas Roadhouse、饗泰多、海壽司、Amaronis都推2000元有找的「跨年煙火套餐」。27日至30日松高加碼消費累滿3萬元送限量Amaronis主題餐廳雙人跨年套餐抵用券，至松高臉書粉絲專頁指定貼文按讚並留言則有機會參加天際花園跨年票抽獎活動。（飲酒過量有礙健康）

台中大遠百看好跨年和春節慶聚餐潮，明年1月31日前加碼送餐券、抽加菜金，像是饗食天堂滿15人用餐送2位餐券、非常泰桌桌抽總值40萬元好禮等；手機綁定APP會員，新會員可享200元購物金回饋。

(中國時報)