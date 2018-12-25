宋紀妍戴名表分享育兒心情

2018年12月25日 04:11 中國時報 周子傑 報導

Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II腕表，價格店洽。（富貴鐘錶提供）

富貴鐘錶旗艦店盛大開幕剪綵，由左至右為敦文鐘錶集團總經理朱丕傑、年捷有限公司董事長郭鶴年、台灣寶格麗總經理張麗敏、台灣蕭邦總經理鄭曜新、宋紀妍、富貴鐘錶總經理林益興及夫人、國際扶輪3502地區總監DG Allen、桃園南區扶輪社社長P. Seven、迪奧北亞區業務暨行銷經理程麒。（富貴鐘錶提供）

桃園富貴鐘錶旗艦店內勞力士品牌區。（富貴鐘錶提供）

深耕在地40載，在桃竹苗地區名聲響亮的富貴鐘錶，於桃園藝文特區開設全新旗艦店。開幕當天邀請到新東陽少奶奶，同時也是桃園媳婦的宋紀妍站台剪綵。除了向老公甜蜜喊話要耶誕禮，她並大方分享近來的育兒心情及戴表哲學。

偶爾才在鎂光燈前露面的新東陽少奶奶宋紀妍，生活重心全放在兩個女兒及家庭上。以一襲吸睛薄紗長禮服搭配寶格麗（BVLGARI）LVCEA系列月相鑽表亮麗現身的她，此次受邀剪綵富貴鐘錶旗艦店開幕，除了有種「回到家」的溫馨感，且兩度對著鏡頭秀出手錶甜喊：「老公，你有在看嗎？」讓眾人見識兩人鶼鰈情深。

下了台，她卻大爆自己快被全職媽媽的工作壓得喘不過氣，有種快被逼瘋的感覺！先前曾喊話想懷第三胎拚兒子，如今不僅暫緩做人計畫，就連被問及想要什麼耶誕禮，她也直言不諱地表示：「希望老公送我一只表，讓我望著手表上的時間流逝，做些自己想做的事，只要不要待在家裡都好，然後我還會送自己一瓶好酒。有了他送的手表、自己的時間以及一瓶好酒，完美啊！」

婚前多做率性打扮的她，雖知道老公喜歡看她穿洋裝、做淑女打扮，但身為兩個孩子的媽，如今幾乎與短裙絕緣，打扮較婚前更簡樸。她曾送老公一只沛納海（Panerai），對方也回贈她一只卡地亞（Cartier），但她更偏愛那種不分性別、大表徑且風格帥氣的經典款腕表，勞力士（Rolex）是心中首選，「小女兒不僅聲音低沉，且比較男孩子氣，我想日後她應該可以承接這種風格的手表！」

創立於1979年的富貴鐘錶，40年來秉持「一次買表、終身服務」的態度，於桃竹苗地區建立良好口碑，許多在地人對其「買表到富貴，富貴有好表」的順口溜亦耳熟能詳。全新開幕的富貴鐘錶旗艦店座落桃園中正藝文特區，店內裝潢奢華典雅，薈萃世界頂級名錶。為歡慶開幕，特以「當代經典表展」為題展出勞力士、帝舵（Tudor）、香奈兒（Chanel）、寶格麗及蕭邦（Chopard）等眾家名表，更有全球限量25座的Buben & Zorweg腕表收藏保險櫃。

(中國時報)