超商轉型複合店 強打體驗感

2018年12月25日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

「流通教父」徐重仁表示，零售市場不會飽和，惟有加強實際體驗，才能鞏固與消費者的關係。（東方線上提供）

1. 全家（昨）24日正式進駐五星級圓山飯店，採中國風的裝潢也成為觀光特色門市。（全家提供）

2. 全家領先引進韓國炸雞品牌bb.q CHICKEN，原料並全由韓國直輸，特聘專人駐店製作。（全家提供）

3. 7-11的法式裝潢烘焙概念店，為信義區商辦中心增加質感下午茶選擇。（7-11提供）

4. 徐重仁以大阪MUJI結合文青超市舉例，零售業必須透過異業合作增加差異化體驗。（翻攝日本MUJI官網）

5. 7-11在行天宮捷運附近結合「BEING fit」健身房，鎖定松江一帶的上班族。（7-11提供）

據「東方線上消費者研究集團」發表2018零售業觀察，發現隨著網購比例不斷增加，消費者對於實體通路的態度轉趨為「功能性」的滿足；6成民眾表示，若沒有明確要買的東西，不會特意出門逛街。專家指出，超商應跳脫「便利」框架，朝向附加服務、實際體驗的目標發展，而超商異業合作的複合店便是商機趨勢。

7-11攜美妝、運動同行

東方線上調查，實體零售通路業績今年整體衰退，惟便利商店與藥妝通路逆勢成長4％～6％。執行長蔡鴻賢分析，便利商店明年持續走向以大店型（50坪以上）、特色門市、複合店經營、增加進口商品，及IoT系統等為主要趨勢。便利商店應朝向以消費者家中的「暫存儲物空間」為附加服務；百貨公司不僅只是購物場所，而應是發展出自有特色的「主題公園」。「流通教父」徐重仁也表示，零售市場不會飽和，反會以各種新型態重組，惟有加強現場體驗，才能鞏固與消費者的互動。

「超商雙雄」7-11與全家今年複合店百花齊放，7-11先後推出美妝「K·Seren」、健身房「BEING fit」，與烘焙麵包坊等，再到高雄開設整合店「21 TOGO」，一次囊括健身、美妝、炸雞3種型態，125坪的面積也成為全台最大複合店，就是要讓消費者多享受在超商的時間，而不是過去東西買了就走人，帶進不少本來非超商的新客源。

全家進駐五星飯店

全家異業合作豐富，從領先引進韓國炸雞bb.q CHICKEN，原料由韓國直輸，大開北中南5家分店，創下30秒賣1份炸雞紀錄，9月分還引進全雞分量的「bbq半半炸雞」、獨門韓式「驚奇炸雞」等，穩定帶動單店業績成長，本月鎖定敦化辦公商圈，與UCC合作開設咖啡旗艦館，單杯60元上下的平民價與質感裝潢，成功吸引大量上班族，這些都是業者訴求的「互動體驗」，進一步拉開品牌間的差異化。

此外，全家（昨）24日也正式進駐五星級圓山飯店，成為首家進駐五星飯店的超商，全家表示，因應圓山飯店特殊地理位置，除了一般商品滿足飯店員工、登山客補給，另外也增加台灣紀念品與特產販售，再導入圓山飯店人氣美食，希望從店舖氛圍、差異化商品，帶給消費者有別以往的感受。

(中國時報)