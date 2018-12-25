9453募集微笑為台灣加油

2018年12月25日 04:11 中國時報 陳大任 報導

前中華電信執行長林三元（左起）、众社會企業林崇偉、裕隆集團副總經理蕭明輝、立委余婉如、立委林麗蟬、小丑爺爺、立委吳思瑤、立委許毓仁一同參與9453友善旅人誌2019號發表記者會，關心無障礙交通議題，後方為國內第一部符合福祉車法規的國產多功能高頂休旅車LUXGEN V7 TURBO ECO HYPER。（裕隆提供）

台灣第一本家庭無障礙旅遊風格雜誌《9453友善旅人誌》，經過一年超豐富的行程體驗與遊程設計，終於推出2019年號。「9453」對社會大眾發出熱血公益通告，募集一個微笑，為台灣加油、打氣。

基於關注友善無障礙交通議題共同理念，社會企業與裕隆集團於2017年起合作，啟動《9453友善旅人計畫》，推動創新高齡友善無障礙環境與交通服務。裕隆集團投入台灣車輛產業研發能力與企業社會責任資源，以LUXGEN V7 TURBO ECO HYPER投入推動友善交通服務與創新公益模式設計。

2017年底出版的《9453友善旅人誌》創刊號即是由社會企業和裕隆集團共同發行，以一部車、一本書、一家人，一同輕鬆出遊，獲得熱烈回響。《9453友善旅人誌》2019年號每本100元，裕隆集團將再贊助1萬2000本，自即日起在全台250個公益彩券投注站、30個街頭幸福輪轉手據點進行公益販售，所得全數直接捐贈給身障街賣者、新巨輪服務協會及中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會。

(中國時報)