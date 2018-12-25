中華汽車獲節能標竿金獎

桃園市長鄭文燦親自頒發感謝狀並由中華汽車總經理陳昭文（右）代表受獎。（中華汽車提供）

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中國時報
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經濟部次長曾文生（左）頒發節能標竿金獎獎座予中華汽車受獎代表楊梅廠廠長陳清棋。（中華汽車提供）

中華汽車近年在節能減碳表現堪稱業表率，創下能源節約率4.3％，效益達1879萬元，11月獲得經濟部「節能標竿獎」金獎。楊梅廠以整體改善幅度52.12％的節能實行計畫績效，獲得桃園市產業綠色化輔導計畫肯定。

經濟部今年節能標竿獎計有100多家企業與學校團體參與，其中，中華汽車楊梅廠創下歷年來汽車業最佳成績，獲得節能標竿獎最高榮譽金獎肯定，更是汽車業唯一獲獎之企業。中華汽車自2012年起自主制定短中長期的10年減碳目標，訂出35.5％高減碳目標，104至106年節能改善件數計390案，包括導入智慧化能源管理系統、推動空調設備汰舊換新、導入空壓機連鎖控制及鍋爐尾氣廢熱回收等，多項是由員工提案，再由ISO50001節能委員會共同研究與執行。

桃園市107年度工廠綠色化輔導計畫，中華汽車楊梅廠再以優異的節能實行計畫獲獎。包括改進4項指標如ED乾研導入高效能變頻空調機、ED冰機Cooling Tower由5F移到1F降低揚程減少PUMP容量、廢水汙泥乾燥機汰舊更新，提升處理效率節省電力、沖壓HEM#3& HEM#5油壓機外掛變頻器執行待機節能，達到用電節約量24萬5809度、年減碳效益136.18噸。

(中國時報)

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