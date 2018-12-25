2018年12月25日 04:10 中國時報 袁紹珊

（袁紹珊提供）

快照亭

屬疲勞的週五適合反抒情

一道閃光，二度灼傷

請順手，帶走那些擠成一團的親暱

連道具也是多餘的

在最靠近幸福的瞬間，我們總是閉了眼睛

一道簾子，掩藏孤獨的鬼臉

粗顆粒的時間，倒數著一張四格的畫面

借我希望借我鐐銬

借我造作與順其自然

投幣重來

還是失去溫度的吻拍壞了的人生

露齒不露齒

反正，他們都判定我是不合格的女人

所有證件掛著中世紀祭壇繪畫的眼神

狀態：未婚；病歷：單身

重複曝光和鹵化銀膠片

光澤的特殊藥劑

包裹完美戀人和情深一片

修整得面目全非的數碼時代

我們決心做冷冽的產物，撥雲見日

膜拜錯誤、缺憾，直至所有瞳孔

充滿不確定與不誠實

金屬疲勞的週五適合一事無成，適合快件加急

適合獨自前來，坐姿端正

適合選擇刪除，適合偽裝情侶

適合強顏歡笑，凝視空虛

適合對世上那個

唯一能包容我所有不完美的人撇撇嘴

作者簡介

袁紹珊，生於澳門，北京大學中文系及藝術系雙學士、多倫多大學東亞系及亞太研究雙碩士。曾獲「美國亨利．魯斯基金會華語詩歌獎」、「首屆人民文學之星詩歌大獎」、「淬劍詩歌獎」、「澳門文學獎」、「海子詩歌獎提名獎」等獎項。2014年任美國佛蒙特創作中心駐村詩人，曾應邀出席紐約、里斯本、吉隆坡、台北、香港等多個國際詩歌及文學節，並擔任澳門首部本土原創室內歌劇《香山夢梅》作詞人。已出版《愛的進化史》、《Wonderland》、《太平盛世的形上流亡》等多部詩集及雜文集《喧鬧的島嶼──台港澳三地文化隨筆》。

得獎感言

感謝「時報文學獎」評審對我創作的肯定，感謝主辦單位提供如此難得、公平、公開的平台，讓華語詩人切磋學習。作為首個得此殊榮的澳門詩人，此獎對我意義非凡，也期待更多澳門文學作品能有機會和台灣讀者見面。由衷感謝！

(中國時報)