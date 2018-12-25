新詩組決審會議紀錄2

2018年12月25日 04:10 中國時報 李欣恬 紀錄整理／

〈未來考古〉

楊佳嫻：我投〈未來考古〉這篇我要說一下，最後一段提到「懷中有嬰兒，嗚咽如幼貓」，我有種「有貓就按讚」的幼稚心態，覺得很可愛。

我覺得這首詩在「未來」和「考古」，這兩個詞是有衝突性的，寫得有點模糊和朦朧，我覺得他可能有點在想像現在孩子還小，想像孩子未來在想像此刻，有一種時間折返跑，有一種記憶對折，在時間線上思前想後，這種有趣的感覺。裡面有一些小地方寫得很清新、漂亮，「等待雲縫間初生的熱」、「未來有人在此地考古」、「不願移居的人類口乾舌燥，記憶著最初的露滴」；這裡的「露滴」可能是已經消失的水、雪、雨，或是出生時的記憶，像是想要把一些心動的時刻保留下來，這是這首詩令人動容的地方。

另外有些語法有點奇怪，像是結尾「在他耳際，響起你仰望山群時／有雷聲滾動」，看到這句，我們會期待，那個「你」仰望群山時，會發出什麼聲音，但最後是跟那個「你」無關所發出的另外一個聲音，會有一點怪，因為我不是語法專家，無法分析，但覺得這不是一個很正式的句子，除了這個小缺點，整體而言，這是一首表現得很均衡的詩。

向陽：

〈未來考古〉的用語很新鮮，希望通過山巒、沙灘、潮汐、山群到最後的雷聲，來表現某種初始的戀情，那種第一次戀愛的感覺，可是我在讀的時候想到，假設他把愛情設定在未來，要從未來去考古，這是一個矛盾的語法和應用；這種狀況下，對未來的嬰兒而言，後面即使要考古，少掉一個老人，或是兩人老時的感覺，這裡的考古，除非我要考的是未來發生愛情時的今天的我們，當然這很拗口，題目是這樣設定，我就根據題目去看，部分比較符合的是「探測這想像之外的宇宙地形」，這可能是未來的；未來懷中的嬰兒，這也是未來的；「愛撫我的眼睛，指出你髮如蓬草／身體側臥如山的蓊綠／（即便我們已從此刻老去）」，這裡出現了「老」的意象，如果按照剛剛佳嫻說的文法和語法的意思，這整段的意思是說，那名嬰兒還能指出你的髮如蓬草、看見你身體側臥如山的蓊綠，那個情境如果這是用老人去談還可以，但如果是透過嬰兒去談，會有些怪怪的。

接下去，「他剛剛發現了，第一次潮汐」，可能是隱喻愛情的開始，「當煥發磷光的蟲子」、「月球行走的軌跡，一路往西」，這些都是還不錯的句子，有一種象徵的美，像是看繪畫的意象，可是接下來又要往未來考古思考，「未來有人在此地考古」，那種考古的感覺明說出來了，「判定結果不宜生活」，整個感覺就Down下去了。

焦桐：

我覺得〈未來考古〉這個題目很漂亮，看到題目時充滿期待，但讀了就Down下去了，整首詩的意象很紛亂，紛亂到我看不懂，我不想去猜測，因為詩不是猜謎，詩就是詩。我會覺得這首詩缺乏情味、詩味，一直到倒數第二段才和「考古」比較有關係，判定考古的結果是「不宜生活」，不宜生活的原因，只是「水泥房子」、「冰箱」，這些怎麼會不宜生活？我會覺得這篇甚至在詩的邏輯上都沒有弄好。（待續）

(中國時報)