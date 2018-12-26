向全世界呼喊 高雄來了！韓國瑜就職 端出城市稅拚經濟

2018年12月26日 04:11 中國時報 李義 、 柯宗緯 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日就職演說引用詩人余光中的〈讓春天從高雄出發〉開場，用中英文發表演說後，最後高喊「用278萬人的力量一起向全世界呼喊，高雄來了！」結尾；隨即端出拚經濟的第一道菜「要針對國外觀光客開徵住宿100元城市稅」是否引發各縣市跟風效應，備受矚目。

課徵外國觀光客 1天100元

韓國瑜宣誓就職後立即拋出城市稅概念，課徵對象是外國觀光客，他說，很多先進國家都有規畫課徵城市稅，只收一點，不讓國外觀光客有壓力，盼能聚沙成塔改善高雄財政與觀光現況。

新任財政局長李樑堅說，現階段城市稅的對象是國外觀光客而非國內遊客，歐美日本等國都有先例，例如來高雄住宿者，收取1天100元稅收，對觀光客不會有太大壓力，對於市府可能增加幾億元稅收。

李樑堅表示，以財政開源節流立場，這絕對是一個方向，會擬定幾種方案與市長討論，再找旅館業、議會商量，也要高市議會同意。議長許崑源說，只要對市民有利的方案，議會原則上都會支持。

高雄市交響樂團演奏〈咱上愛的所在〉樂音中，高雄市長韓國瑜、李佳芬伉儷25日搭8號愛之船抵達愛河畔「鰲躍龍翔，南方崛起」就職典禮會場。韓國瑜宣誓就職後，現場觀禮韓粉爆出掌聲及歡呼聲，並揮舞國旗。

韓國瑜隨後在行政院政務委員鄧振中監交下，從代理市長許立明手中接過印信，接著小內閣團隊登台，由韓國瑜宣誓就職。

開源節流 歐美日皆有先例

韓國瑜就職演說以余光中〈讓春天從高雄出發〉作為開場，他說，因為高雄市長選舉是「轟動南部的消息」並且「一路向北方傳達」，改變的春天不但轟動了台灣、甚至轟動了全世界，只要有華人的地方都關心著高雄一舉一動，所謂30年河東、30年河西、30年的風水輪流轉，這一次，終於輪到咱們高雄當家作主、成為華人世界的焦點。

施政方向 還債投資下一代

他感謝高雄市民勇敢的選擇了轟動武林驚動萬教的改變之路，也感謝歷屆市長及市民的付出孕育這座偉大的城市，只可惜這座偉大的城市已經沉寂了太久，久到我們都忘了，它就像我們愛河上這一條蟄伏已久的巨鰲，熱切等待著一個飛躍天門、身價百倍的騰龍時刻。

他也說出擔任市長後需面對困境：「對於一條負債三千億的巨鰲而言，脫胎換骨的騰龍一躍不可能一蹴可及。」

同時也揭示未來施政方向，高雄發大財是為了還債並投資下一代，確保高雄子弟都具備國際視野與移動能力，不一定要離鄉背井，若願意，人人都能夠走遍世界亦無所畏懼。

最後，他邀請市民與他及新市府團隊一起傳遞這場轟動全世界的高雄春天，讓高雄起飛、看南方崛起。用278萬人的力量一起向全世界呼喊，高雄來了！

(中國時報)