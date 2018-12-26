葉俊榮下台 「十字架我來扛」台大校長管中閔明年1月8日上任

2018年12月26日 04:11 中國時報 林志成 、 簡立欣 、 李侑珊 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮24日宣布「勉予同意聘任管中閔為台大校長」，引來府院及民進黨的不滿，他昨天以「承擔所有政治責任」、「十字架我來扛」，請辭獲准，任期163天，是第三個因為台大校長遴選案下台的部長。台大則已回文教育部，管中閔明年1月8日上任。

教育部人事處長陳焜元則表示，該部昨天發文給台大，「貴校報請本部聘任管中閔教授為新校長一事，勉予同意」，台大也回文教育部，管中閔1月8日上任，這件事已經定案，不會再變。管中閔任期從明年1月8日算起，為期4年。

葉請辭速獲准 府院急切割

葉俊榮昨天因為台大校長遴選案被行政院長賴清德約談，當時立即遞出辭呈，並獲得准許。葉俊榮7月16日上任到昨天共163天，是繼潘文忠、吳茂昆後，第三個因此案而下台的教育部長。

葉俊榮被賴清德約談後，隨即在個人臉書發表「承擔與展望」短文，證實已向行政院遞出辭呈，擔起所有政治責任。行政院祕書長卓榮泰也證實，管案已定，未來不會改變。

卓榮泰昨同時證實一項重要訊息，葉俊榮在簡訊通知賴揆時，賴揆當時人在總統府；換言之，蔡總統有可能在第一時間已掌握狀況。

卓強調 問題出在回報程序

但府院卻與葉俊榮切割，面對外界質疑，卓榮泰指出問題出在回報的程序應該要更為嚴謹，「教育部的權責可就內容做決定，但時機要告訴行政院」，免得重要政策在實施時，行政院並不了解，這是基本要求。

葉俊榮表示，基於法律良知、教育本位及對大學自治與正當程序的堅持，做該做的事，對職位毫不戀棧。

他指出，擔任部長前，已有兩任部長因為此事而離開，當時他認為，如果不處理好的話，教育會一直被壓著，即使大家再怎麼努力，整個教育系統和大學都會像扛著十字架一樣沉重。「如果一定要有人扛這個十字架，就我來扛吧。」

葉俊榮說，社會上對許多議題若有糾結，拜託不要拿教育當戰場，很期待因為他的離開，讓大家能夠回復正常，讓教育回到正軌。

(中國時報)