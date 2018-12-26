逐鹿2020 王金平隨緣、張善政再說！朱立倫鬆口 為台灣打拚選總統

2018年12月26日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 柯宗緯 、 張潼 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨總統初選提前起跑，甫卸任的前新北市長朱立倫25日率先表態，他的目標很清楚，就是2020為台灣打拚，他會到台灣各地向各界學習、充電，會先朝工作室方向籌畫，不會拘泥於競選辦公室。

朱立倫25日上午出席新北市第3屆市長及各機關首長宣誓就職典禮，將市長印信交接給新任市長侯友宜後，朱立倫上台致詞，台下許多支持者突然一陣鼓噪，頻喊「總統好」，朱微笑莞爾。

目標清楚 先聽民眾心聲

典禮結束後媒體詢問朱立倫卸任後第一步，他說，會陪孩子休息幾天，很多民眾都期待他爭取2020年總統大選，「我的目標很清楚，就是2020為台灣打拚」，目前國民黨還沒進入初選，會先到各地看看，傾聽民眾心聲。至於競選辦公室何時成立？朱立倫說，不會拘泥於競選辦公室，會有一個工作室，目前都還在籌畫中。

對此，另一位似有意投入大選的前立法院長王金平昨天表示「我們祝福他」，國民黨能有人這麼自動自發出來、要參與黨內提名，是一件很好的事情，不像過去黨內提名只有前主席洪秀柱登記。

媒體問，是否仍在長考中？王金平表示，有什麼好長考，看了一年的轉變，「你們（媒體）問我，我說繼續留在立法院不是選項，這不是因緣的轉變嗎？你們問我副總統呢？我說選副總統不如選總統，這也不就是因緣的轉變嗎？」但未來怎麼轉變，他現在還不知道。

怎麼轉變 王現在不知道

不過談起2020也要為台灣服務？王金平僅說，每個人都要為台灣服務。至於是否想選總統？王則笑回，「現在談這個問題…我想以後再說吧！隨著因緣走。」

另一方面，王金平今日上午10時將赴高雄市政府拜會市長韓國瑜，並傳出屆時將邀韓市府團隊參加1月中旬的感恩餐會，兩人合體勢必再成為關注焦點。

不評勝率 柯要認真做事

而韓國瑜日前提到，若台北市長柯文哲選2020，勝率超過1/3。柯昨表示，為什麼要評論別人的話？奇怪！接著又說，其實話不用講那麼多，認真做事就好，講話的人太多，搞到社會混亂。

會不會覺得勝率被低估？柯表示，機率對個人而言只有1跟0，對群體才有機率的意義；柯還說，選總統的事一樣，都是天下本無事，庸人自擾之，沒事被講到有事。

前行政院長張善政昨出席韓國瑜市長就職典禮後，被熱情民眾簇擁，不斷有人拱他選總統，他受訪時先是哈哈大笑3聲，接著答「後面再說」，不願正面回應。無黨籍的他先前透露有意願角逐大位，但昨相對低調。

(中國時報)