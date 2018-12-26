張麗善宣布 雲縣禁用廚餘養豬

2018年12月26日 04:11 中國時報 周麗蘭 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

為防範非洲豬瘟入侵，雲林縣長張麗善25日就職後宣布即日起全面禁止廚餘養豬，違反規定的豬農將依《廢棄物清理法》處置。農委會表示，對於雲林縣決議，農委會「予以尊重」，但考量廚餘去化及農民配合問題，是否全面禁止廚餘餵飼仍待跨部會協商。

雲林縣的養豬場多達1211場、146萬頭豬，年產值180億元，若防疫破功對雲林縣養豬戶將是無法想像的打擊，縣府上緊發條將與中央共同防疫，25日張麗善舉行記者會宣布禁止廚餘養豬政策。

張麗善認為，這是有效的具體配套作為，才能確保養豬產業的永續發展。

她表示，因應禁止廚餘養豬政策，廚餘去化分3階段進行，即日起公所收集廚餘全面禁止養豬，將廚餘能源化；第2階段餐廳等事業廢棄物也禁止廚餘養豬；第3階段是將廚餘全面做成有機肥料等再利用，達成循環經濟。

農業處長張鴻猷表示，禁止以廚餘養豬後，豬場必須轉為飼料養殖，縣府將配合中央進行飼料差額補助、提供技術諮詢輔導，若豬農無法更改設備則輔導離牧，協助養豬農自願性退場，配合中央政府予以補助救濟。

張鴻猷說，自願離牧的豬農除獎勵金外，還可獲得畜舍、廢水處理設備的補助，申請日自108年1月2日至該年3月31日為止。

縣府強調，將全力落實邊境防疫、廚餘管制、落實消毒等措施防堵疫情入侵，維護養豬產業穩定發展。

記者會後，縣府邀集鄉鎮市公所召開縣務會議，宣誓共同對抗非洲豬瘟病毒的決心，若養豬戶未落實配合，將以違反廢棄物清理法開罰。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，農委會前天公布廚餘養豬戶轉型使用飼料餵飼及退場補助方案，雲縣廚餘養豬戶便立即可適用，針對有意退場廚餘養豬戶，農委會比照加入WTO養豬產業離牧補助標準，依照豬舍面積及廢水處理設施容積計算，給予35萬元至617萬元不等補助獎勵金；若廚餘養豬業者有意改用飼料，亦將給予每頭2200元飼料與廚餘價差補償。

(中國時報)