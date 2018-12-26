盧秀燕草地就職 拚經濟抗空汙

台中市長盧秀燕（中）25日在草地舉行就職典禮，率穿著「牛仔褲配襯衫、不打領帶」的團隊，向市民宣告要開始挽袖拚市政。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市第3屆市長就職典禮25日在市政公園草地舉行，新任市長盧秀燕接下卸任市長林佳龍的印信，成為台中直轄市首位女性市長，隨後發表「富強美好台中、就從現在開始」就職宣言，強調整治空汙絕不妥協，力拚經濟起飛。盧團隊就職以「牛仔褲配襯衫、不打領帶」接地氣，並送出1萬瓶「谷關空氣」當典禮彩蛋。

台中市在市議會和市府中間的市政公園舉行草地就職典禮，凸顯人民是主角，3500多名市民在綠地鋪野餐墊吃早餐，與會貴賓包括前台中縣長陳庚金、黃仲生等，前台中市長胡志強出國，由夫人邵曉鈴代表觀禮。

擔任監交人的行政院政務委員張景森表示，台中市發展一棒接一棒，台中會更棒。林佳龍則恭喜盧秀燕與新市府團隊上任，盼未來在新市長領導下蓬勃發展，也請盧市長有需要時不要客氣，隨時一通電話，他非常樂意提供意見。

盧秀燕強調，未來4年，要拚經濟、拚經濟、再拚經濟，讓貨出去、錢進來，台中經濟站起來，落實「台中富市3」經濟政見，前店、後廠、自由港3大策略；「台中好山好水好人才，但這幾年，我們城市的災難就是空汙！」就職典禮選在戶外，就是宣誓全力對抗空汙、改善空汙，絕不妥協。

市長就職典禮預告會發送神祕禮物，答案是1萬瓶「谷關乾淨空氣瓶」。盧秀燕說，政見就是「市長換人、空氣換新」，為證明空氣從谷關而來，還拍了一支採集谷關空氣的影片，來自谷關的新鮮空氣也提醒團隊莫忘初衷，還市民好空氣。

市府新聞局長吳皇昇表示，「谷關空氣」瓶子以人工方式逐一封裝，材質為可回收玻璃，30多萬元經費由盧秀燕自掏腰包，未用任何公費，市府編列140萬元就職典禮的公務總支出，將控制在100萬元以內。

(中國時報)

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