就職走極簡風 柯成省話一哥

2018年12月26日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲25日就職典禮，整場活動只花15萬，為六都最低，就連致詞內容、典禮長度也是史上最短！柯宣誓就職後第一次上台致詞，結果他僅講了「那就努力工作，那就這樣」10個字，第二階段他勉勵新就職的副市長與局處首長時，也只說「各位同仁，開始工作了，我們上工吧！」相當「極簡風」。

就職典禮前，柯文哲早就定調要簡單舉辦，因此沒有邀請任何家人、民眾或觀禮嘉賓到場，僅開放媒體採訪。而整場典禮8點59分展開，大約5分鐘就完成市長宣誓、監交人與市長致詞，不僅柯文哲成為省話一哥，監交人行政院副院長施俊吉也僅說「恭喜柯文哲先生當選連任，祝福台北市民幸福如意，致詞結束，謝謝大家」；即便加上副市長、一級局處首長就職儀式，以及媒體聯訪，典禮也比預定提早約20分鐘就結束了。

媒體會後詢問柯文哲，相較於高雄市等其他縣市，台北市的就職典禮似乎相當簡單？柯說，連任的就不要浪費時間，大家趕快去工作，選完到現在過去1個月，幾乎是全速在前進，沒有說因為選完跟上任要隔1個月，所以還好是連任，市政沒中斷，這對台北市發展算是比較好的。

談到新的小內閣人事，柯文哲說，重點不是他滿意不滿意，重點是首長以後的工作績效市民滿不滿意，但這些人都是有經驗的人，只要秉持3個原則，認真做、對的事情做、不對的事不要做，還是可以達到一定水準。至於仍懸缺的一名副市長，柯也說，一時間還沒找到適合的人，所以先空著。

(中國時報)