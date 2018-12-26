鄭文燦心無懸念 做好做滿

2018年12月26日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

連任的桃園市長鄭文燦25日宣誓就職，在市民廣場舉行就職典禮，流程比照4年前簡單不鋪張，他以「做好做滿、心無懸念」向市民頭家保證，會讓大家在每個角落看到鄭文燦，要讓桃園成為台灣經濟發展的火車頭、帶動成長進步的亮點城市。

「從當市長的第一天，決定要放棄教條、壓力與誘惑，全心全意做一個好市長！」鄭文燦笑說自己是「7-11」，從早上7時至晚上11時、全年無休，走遍桃園每個角落、傾聽鄉親真實聲音、藉此規畫桃園市政。

「要有市長的高度、城市的遠見，但也要有市民的角度，懂得貼心與細緻。」鄭文燦認為一個市長要具備這樣的角度。過去4年他和桃園市民無距離，不僅創造鄭文燦模式，也正在創造新的桃園模式。

「桃園在轉大人，希望三支箭皆能命中靶心。」鄭文燦向市民擘畫未來，他說，目前桃園正進行「桃園航空城」、「亞洲．矽谷」、「軌道建設」3大計畫，成為「桃園發展三支箭」，也是桃園有史以來，中央和地方合作的最大規模投資計畫，航空城計畫會在他第二屆任期中完成區段徵收，市府也將把握時程，讓桃園發展得更好、更快。

「我聽到台灣人民的心聲！」鄭文燦把城市基礎建設轉型、年輕人的首選城市、全台最大產業聚落列為3大目標，全力拚經濟、拚建設、富民生，並發展機場經濟學與幸福經濟學，期盼讓桃園成為更多元、團結，且有魅力的亮點城市。

鄭文燦批下新任期的第一份人事公文，也宣告任期開始，他的母親鄭邱碧回也到場觀禮。

(中國時報)