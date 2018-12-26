嗅到春燕的氣味了！新聞透視》僅花300萬 韓國瑜讓世界看見高雄

2018年12月26日 04:11 中國時報 李義

就職典禮後，免費提供農特產品給民眾帶回家！ （柯宗緯攝）

韓國瑜就職典禮一開場就由南島舞集演出「祖之祈福舞耀大地」，象徵南方崛起。（黃國峰攝）

藏頭詩「高雄起飛」 韓國瑜演說主軸「拚經濟」

〈讓春天從高雄出發〉，韓國瑜不是吟誦的第一人，數位歷任市長甚至阿扁都說過，只是，市民遲遲盼不到春燕身影！韓國瑜就職典禮僅花費300萬，就讓世界看見高雄，起手式就令人嗅到春天氣味，春燕的身影彷彿不遠，引人無限想望。

曾經的美好年代 再度復甦

1986年，余光中應時任高雄市長蘇南成「木棉花文藝季」之邀，寫下這首〈讓春天從高雄出發〉，此後，歷任市長都必借詩文舒懷明志，也是對選民的神聖承諾。

可是，經濟的春燕，始終過門不入，已多年不曾在高雄歇腳停留，任憑秋殘冬雪停滯，直至韓國瑜喊出「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」、「打造全台首富」，市民甚至全台人民才猛然驚醒，春燕其實曾駐足，只是久遠得令人不復記憶。

韓國瑜競選市長期間，所到之處，攤商追隨發了選舉財，200多個日子過去，全台及全球華人仍持續關注，並未因選舉落幕而結束。

隨著8號愛之船航行到「鰲躍龍翔，南方崛起」就職典禮會場過程，高雄港灣之美，放送世界，那個曾是世界貨櫃吞吐量第3大港的美好年代，更在市民腦海鮮活起來。

抓緊全華人眼球 另類開源

各縣市首長25日同步就職，典禮型態各有千秋，有人批評韓國瑜就職花費最高，還沒開源就難節流；不過，韓流魅力無法擋，追隨韓總就能發財的攤商與緊追不捨的大批韓粉，把愛河畔擠得有如年節般熱鬧歡樂，顯然，人民對韓總承諾有著無比信心。

300萬，令全台不分顏色媒體接連群聚高雄，掐指算算，這該砸下多少廣告預算才做得到，更難估算的是廣告效益，層層疊疊如蝴蝶效應般，把高雄能見度擴散至全球華人眼球，如此，不正是韓市長的開源之道嗎？

就職典禮花費300萬，妥不妥、該不該，見仁見智，但若這起手式能挨過冬雪，初春綻放無限生命力的花蕊，散發招蜂引蝶的香氣魅力，那麼，一切就值得，一如余光中詩句：「太陽回來了，從南回歸線；春天回來了，從南中國海；讓春天從高雄登陸」。

(中國時報)