賣菜郎夜宿市場 不忘初衷 不離基層

2018年12月26日 04:11 中國時報 林宏聰 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

永遠不忘基層！新科高雄市長韓國瑜25日就職首晚，夜宿高雄市果菜市場，強調不忘本，昨傍晚就有大批市民等候，挺韓業者也不小氣，提供各式飲品免費放送。韓國瑜承諾，未來將每月1天住各行業民眾家，傾聽基層市民聲音。

「賣菜郎」韓國瑜選舉期間造訪高雄果菜市場，當時承諾，勝選之夜將夜宿市場，和攤商徹夜喝茶聊天，他謹記這項約定，不過投票日當天混亂，擔心臨時跑去市場徒增業者困擾，決定延後至就職典禮晚再夜宿。

韓國瑜夜宿消息傳出，韓粉爭相爭賭風采，昨傍晚一堆民眾湧入果菜市場，周邊再度攤商聚集搶發財，幾攤在地企業免費發送提神飲料、蘋果、咖啡「為韓國瑜加油」，因挺韓聲名大噪的「強強滾大哥」也到場發放1000杯飲料。

韓國瑜昨晚9點多抵果菜市場，繞場1周與數百韓粉握手致意，妻子李佳芬也全程陪同，媒體問韓，鴻海董座郭台銘因故無法參加就職典禮，但表明捐500萬。韓說，希望郭董能購買高雄生產過量的農漁產品，才能發揮效益。

韓國瑜隨後與高雄市果菜公司總經理李榮宗及4大公會理事長及攤商閉門座談，了解果菜市場未來發展，韓11點多睡李榮宗辦公室，預計26日凌晨3點早起了解攤商作業程序。

此外，韓國瑜昨下午出席里長就職典禮，向一線服務基層里長們喊話，勉勵里長及區長用盡腦筋及體力，好好建設高雄，里長象徵市政重要螺絲，希望不分黨派，珍惜眼前百年難得一見機會，891位里長、38區長攜手打拚高雄新未來。

他說，將來要與便利商店簽約，讓中低收入戶孩子寒暑假及假日不用再餓肚子，透過里長協助領取午、晚餐便當；為提升市民軟實力，每月由文化局、教育局推薦一本好書跟出版社簽約，市民享折扣，里辦公室可多推廣，鼓勵市民讀好書。

(中國時報)