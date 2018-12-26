大咖雲集如金馬獎 身價少說數千億

雄獅旅行社董事長王文傑說，未來將有進一步投資高雄規畫。

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中國時報
／高雄報導
晶華酒店董事長潘思亮已與韓國瑜交換兩岸相關議題看法。
南僑集團會長陳飛龍(前)表示，高雄投資環境條件不輸香港。（柯宗緯攝）
韓冰宴會以酒紅色洋裝現身，吸引眾人目光。（中央社）

高雄市長韓國瑜史無前例在愛河畔辦就職典禮，廣發2000張貴賓邀請函，大咖雲集觀禮，累積身價少說數千億元，現場出動百餘名維安警力，包括晶華酒店董事長潘思亮、美食家胡天蘭、藝人沈玉琳等皆為座上賓，宛若金馬獎頒獎規模。

觀光業大咖齊聚，被視為韓國瑜拚觀光、經濟重要指標。身為高雄人的潘思亮說，晶華集團在高雄已有3家飯店，韓國瑜力邀他當市府觀光顧問，他讚韓有魄力決心，也建議可朝南向、港澳發展，至於兩岸發展相信會隨著時間越發熱絡。

「高雄人潮真的變多了！」雄獅旅行社董事長王文傑發現，人的確進來高雄，他看好未來旅遊經濟，但針對總體旅遊市場振興，市府需提出相關配套措施，引領南台灣觀光旅遊事業發展。

南僑集團會長陳飛龍表示，高雄與6個月前相比，感覺更有朝氣，他前天先到高雄看投資環境，發現條件不輸香港，加上有好的領導更能吸引所有投資者，高雄也可在南向、兩岸交流上扮演要角。

台泥董事長張安平說，台泥的根在高雄，未來有意回歸高雄投資。鴻海集團總裁郭台銘臨時無法出席，但「人沒到、禮先到」，郭允諾購買農產大禮轉贈教育機構，日後也會帶團隊及協力廠商到高雄討論投資事宜。

胡天蘭說，高雄美食多元，如原民、客家、閩南、眷村等應有盡有，未來雙方將好好談美食展如何籌備。梁幼群認為，高雄要打造美食之都，須具備豐富食材及富裕生活條件，相信在韓市長帶領下，人民也會過得快樂。

(中國時報)

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