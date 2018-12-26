鐵粉夜宿愛河畔 攤商過癮喊到啞

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中國時報
／高雄報導

韓國瑜就職典禮締造史上最成功城市行銷！典禮首度移師戶外一度挨批鋪張，但究其中心思想，要從高雄之母「愛河」出發，喚起拚經濟決心，從24、25日百餘攤耶誕市集觀察，全台人潮湧進，爭睹韓國瑜就任，帶動地方觀光「攏係金ㄟ 」！

24日就職前一晚，不少死忠鐵粉夜宿愛河畔，不認識的彼此大聊「韓粉經」。桃園人潘麗惠笑說，20年沒踏進高雄一步，為追韓國瑜特地前來，「高雄好不容易出個太陽，他一心為百姓著想，相當羨慕高雄人。」

60歲台北來的王虹新搭5小時客運抵高雄，拖著皮箱從高雄火車站漫步逾3公里到愛河，邊走邊逛市集，感受這座美麗富人情味的城市。她徹夜未眠，還與剛認識的韓粉交流「韓總戰利品」。

幸運抽中攤位的攤商李沅熙，其子李驊坤設計「賣菜郎遊高雄」限量2018件紀念文創T恤，賣到1件不剩。她說，原本兒子打算登陸，如今因韓上任，決定留高雄打拚事業。

攤商劉明宏大放送1000顆一口粽，另備1.4萬顆一口粽，25日提早打烊，買氣強強滾。「香腸伯」陳嘉慶因香腸瀑布爆紅，他原本賣花生糖，但因韓總加持後，看準人潮回流，已租下六合夜市攤位，準備賣香腸及花生糖拚經濟。不只超級韓粉夜宿愛河，攤商也在黑夜中持手電筒打光，在25日凌晨開始做生意，販售韓國瑜T恤、提袋等周邊商品。店老闆說，半買半相送，順便清庫存；畢竟最後一波賺韓粉財，喊到喉嚨沙啞很過癮，跟著韓總果真發大財。

(中國時報)

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