一握泯恩仇 楊秋興怪媒體興風作浪

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日就職典禮，前高雄縣長楊秋興成媒體焦點，連日他為入不入閣惹得滿身腥，更被爆「情感勒索」，兩人似有心結。不過昨韓主動與楊握手，被解讀「一握泯恩仇」，楊則說哪來的仇，反怪媒體興風作浪。

俗話說「沒功勞也有苦勞」，楊秋興在大選中輔佐韓國瑜有功，韓當選後，多次被點名入閣，隨後發展猶如八點檔劇情一再生變，令外界霧裡看花。

近來有人透過媒體放話，直指楊秋興不是，稱他「情感勒索」韓國瑜，才會在小內閣人事案出局。他透露，前天已與韓國瑜通過兩次電話，至於內容保密。

昨楊秋興獲邀出席典禮，韓國瑜主動向楊秋興握手，被視為「破冰」前兆。他觀禮後，民眾熱情獻暖「你幫忙韓總很多啦」、「你是大功臣」，一甩近日紛擾，露出笑容。

楊秋興笑說，自己與韓國瑜本來就沒仇啦，是一起奮戰的同志。媒體問「沒有入閣會不會覺得委屈？」他笑說「ok啦」，他也要考慮自身身體。

他知道韓市長背重擔，雖然未來自己會到處旅遊，但願做韓市長諮詢對象，在不同崗位也能協助韓市長，「只要他有吩咐，我都可來幫忙。」

他期許韓市長上任後拚經濟，招商引資創造工作機會，讓年輕人回流；把貨物、工業產品、農特產品賣出去，讓農民等行業收益增加，而人進來後，旅館等百業都會興起，人民燃起希望就敢消費，經濟才會活絡。

至於他日前爆料韓國瑜身旁有「小紅衛兵」干政，他昨低調說，「這容我保留，改天再說！」另針對媒體指他提議撤換38區區長，他直斥不是事實，區長是事務官，他並無做此要求。

(中國時報)

鐵粉夜宿愛河畔 攤商過癮喊到啞 國民黨囊括19席議長 民進黨只保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。