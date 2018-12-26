一握泯恩仇 楊秋興怪媒體興風作浪

2018年12月26日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜25日就職典禮，前高雄縣長楊秋興成媒體焦點，連日他為入不入閣惹得滿身腥，更被爆「情感勒索」，兩人似有心結。不過昨韓主動與楊握手，被解讀「一握泯恩仇」，楊則說哪來的仇，反怪媒體興風作浪。

俗話說「沒功勞也有苦勞」，楊秋興在大選中輔佐韓國瑜有功，韓當選後，多次被點名入閣，隨後發展猶如八點檔劇情一再生變，令外界霧裡看花。

近來有人透過媒體放話，直指楊秋興不是，稱他「情感勒索」韓國瑜，才會在小內閣人事案出局。他透露，前天已與韓國瑜通過兩次電話，至於內容保密。

昨楊秋興獲邀出席典禮，韓國瑜主動向楊秋興握手，被視為「破冰」前兆。他觀禮後，民眾熱情獻暖「你幫忙韓總很多啦」、「你是大功臣」，一甩近日紛擾，露出笑容。

楊秋興笑說，自己與韓國瑜本來就沒仇啦，是一起奮戰的同志。媒體問「沒有入閣會不會覺得委屈？」他笑說「ok啦」，他也要考慮自身身體。

他知道韓市長背重擔，雖然未來自己會到處旅遊，但願做韓市長諮詢對象，在不同崗位也能協助韓市長，「只要他有吩咐，我都可來幫忙。」

他期許韓市長上任後拚經濟，招商引資創造工作機會，讓年輕人回流；把貨物、工業產品、農特產品賣出去，讓農民等行業收益增加，而人進來後，旅館等百業都會興起，人民燃起希望就敢消費，經濟才會活絡。

至於他日前爆料韓國瑜身旁有「小紅衛兵」干政，他昨低調說，「這容我保留，改天再說！」另針對媒體指他提議撤換38區區長，他直斥不是事實，區長是事務官，他並無做此要求。

(中國時報)