國民黨囊括19席議長 民進黨只保住嘉義縣！放任派系惡鬥 民進黨兵敗如山倒

2018年12月26日 04:11 中國時報 洪榮志

各縣市議長當選名單

拚港都完全執政！ 韓流高市正副議長「許陸配」

新聞透視九合一選舉民進黨慘敗，各縣市正副議長選舉也兵敗如山倒。台南市正副議長選舉，席次最多的民進黨落得慘敗收場即是明證。民進黨再放任派系惡鬥，2020年恐痛失江山。

南市綠席次最多 竟慘敗

全台正副議長選舉，國民黨籍囊括19席議長，無黨籍2席，執政的民進黨籍僅嘉義縣張明達勝選。從6都來看，國民黨更囊括5席議長大獲全勝，不僅台南市、高雄市都翻盤，台南市更由選前一刻宣布退黨的郭信良，以無黨籍身分當選。

選情最詭譎的台南市正副議長選舉，57席議員中，席次最多的民進黨擁有25席，儘管席次未能實質過半，但若加上台聯及偏綠的無黨籍議員，在無人跑票的情況下，絕對可以輕鬆囊括正副議長。

不料，4年前的李全教事件重演，民進黨在掌握優勢的情況下，陰溝裡再翻船，同樣栽在「跑票同志」手上。差異的是，當年李全教被控「買票」當選；此次郭信良的當選，則歸因於派系惡鬥。

不獲新系喜愛 指名拔樁

連任3屆副議長的郭信良，人緣不錯，也願意分享資源，頗受無黨籍及國民黨議員認同，卻因不獲新潮流系喜愛，還被耳語指控是李全教事件的幕後黑手，早被新系指名拔樁。

民進黨日前的台南市正副議長假投票，在新系的強力運作下，郭信良等人退席抗議，連原有的副議長寶座也保不住，迫使他不得不背水一戰。

郭信良的「遭遇」，雖獲不少黨內同志同情，問題是，願意跟隨他「出走」的人有多少？連郭自己都不敢肯定。

不過，歷經10天暗中運作，最後有3人願意退黨「情義相挺」。其中，新人周麗津宣稱長期受到郭信良的照顧使然；老將吳通龍因詐領助理補助費被起訴，一旦被判有罪恐將面臨褫奪公權處分喪失議員資格，被視為無「後顧之憂」；至於陳怡珍與立委姊姊陳亭妃，更因與郭信良同被新系視為清剿對象，留在黨內恐怕只能任人宰割。

同室操戈 乾脆退黨相挺

平心而論，民進黨在台南市派系惡鬥現象，早已十分明顯，連蔡英文擔任黨主席都無力約制，也難怪此次黨內市長初選期間，黃偉哲、陳亭妃陣營會殺得如此血淋淋。

如今民進黨提名的正副議長人選雙雙落選，外界普遍認為，充其量不過是黃、陳陣營鬥爭的延續；但若民進黨任令派系繼續惡鬥、鏟除異己，恐怕2020年也不用選了。

(中國時報)