綠3議員跑票 郭信良退黨當選

2018年12月26日 04:11 中國時報 洪榮志 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

台南市正副議長選舉高潮迭起，選前宣布退出民進黨以無黨籍身分參選的郭信良，在國民黨及無黨聯盟的支持下當選議長，副議長也由無黨籍的林炳利勝出。民進黨提名的邱莉莉、郭清華落選後，綠營痛批郭等人的叛黨行為即使當選也得不到支持，將建請中央開除黨籍。

「不是我不愛民進黨，而是民進黨拋棄我。」郭信良當選後表示，投入政治21年，幫民進黨打下江山，連續6屆議員都是選區第一高票，不僅打破紀錄，也幫民進黨搶下第一席的台南市副議長；如果民進黨願意提名他，就能保住正副議長寶座。

不料，民進黨敗選卻不知檢討，他當選議員後，沒有任何一位黨內高層來跟他談或安撫他，黨內正副議長選舉過程，更充滿不公義、不合理。

跑票投給郭信良、林炳利的議員陳怡珍、周麗津、吳通龍等3人，也都發表退黨聲明。陳怡珍在臉書表示，民進黨某些人背棄初衷，中央已經聽不到地方聲音，她不能適應這種政治生態，只有打掉重練，勇於表達離開民進黨。

吳通龍也說，為何一個地方議長選舉，搞到需要高層處處介入關切，怎麼有人可以仗著派系與行政勢力無視議場遊戲規則，處處違反程序蠻橫行事？最終為了一己之私，犧牲選民的信任，也犧牲同志情誼。周麗津則感謝對她有知遇之恩的郭信良，強調即使離開民進黨，還是會堅持台灣理念價值，為人民發聲。

民進黨團總召林宜瑾認為，郭信良與國民黨充分合作，無異告訴市民，哪些議員選舉時披著民進黨的外衣騙取支持者選票，至於4人的退黨聲明，林宜瑾也指出，內容不外找些冠冕堂皇的理由，合理化跑票的行為，簡直把政黨當成免洗餐具，用過就丟。市黨部主委黃先柱將強烈建議黨中央開除跑票議員黨籍。民進黨中央督導小組召集人高志鵬則表示，正副議長選舉未依黨團決議確實投票者，最重開除黨籍。

郭信良、林炳利的無黨籍參選組合，在國民黨的禮讓下，直到25日凌晨才敲定。2人各在第2輪投票時，均以28票的最高票勝出。新科市長黃偉哲隨即向2人道賀，並希望府會合作。至於民進黨支持的議長人選邱莉莉首輪獲25票、第2輪24票；副議長人選郭清華首輪24票、第2輪23票。

(中國時報)