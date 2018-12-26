蘇家兄弟檔 都選上副議長

2018年12月26日 04:11 中國時報 周麗蘭 、 廖素慧 ／綜合報導 ／綜合報導

一門豪傑！雲林縣議會副議長蘇俊豪、嘉義市議會副議長蘇澤峰兄弟檔，25日角逐副議長都過關，兄弟兩人4年前都首次參選議員，蘇俊豪並角逐副議長成功，25日高票連任；蘇澤峰則是本屆才挑戰副議長達陣！

虎父無犬子，蘇俊豪、蘇澤峰的父親是前雲林縣議會議長蘇金煌，蘇俊豪4年前傳承父親衣缽參選雲林縣議員高票當選，並挑戰副議長寶座成功。蘇俊豪又以破萬票、全縣第3高票連任第5選區議員，並尋求副議長連任。

蘇俊豪上屆縣議員任期退出國民黨加入民進黨，因本屆雲林議會民進黨籍12席未過半，蘇俊豪爭取黨內支持「跨黨派」合作，亦即爭取國民黨籍議長沈宗隆支持，因沈宗隆獲得多數無黨籍議員支持。

昨天投票結果顯示蘇俊豪選戰策略正確，不僅第一輪就獲得過半數支持，且以39票超高票歷史紀錄連任副議長。

新科嘉義市副議長蘇澤峰34歲，今年成功連任市議員即以青年議員之姿當選副議長，政壇人士歸功於蘇父在幕後操盤的實力，進到第2輪驚險過關，蘇澤峰坦言「沒有關係」，很高興獲得大家支持而當選。

蘇澤峰曾任父親蘇金煌的祕書，2014年以政二代投入嘉義市西區議員即當選，4年來他行事低調，熱心助人，與地方人士勤互動，也努力為選民服務。

此次宣布參選副議長，一度有議員認為是開玩笑，但他說，選後徵詢父親及兄長蘇俊豪意見後獲得支持，才決定爭取副議長。

(中國時報)