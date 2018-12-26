蘇家兄弟檔 都選上副議長

友善列印
中國時報
／綜合報導

一門豪傑！雲林縣議會副議長蘇俊豪、嘉義市議會副議長蘇澤峰兄弟檔，25日角逐副議長都過關，兄弟兩人4年前都首次參選議員，蘇俊豪並角逐副議長成功，25日高票連任；蘇澤峰則是本屆才挑戰副議長達陣！

虎父無犬子，蘇俊豪、蘇澤峰的父親是前雲林縣議會議長蘇金煌，蘇俊豪4年前傳承父親衣缽參選雲林縣議員高票當選，並挑戰副議長寶座成功。蘇俊豪又以破萬票、全縣第3高票連任第5選區議員，並尋求副議長連任。

蘇俊豪上屆縣議員任期退出國民黨加入民進黨，因本屆雲林議會民進黨籍12席未過半，蘇俊豪爭取黨內支持「跨黨派」合作，亦即爭取國民黨籍議長沈宗隆支持，因沈宗隆獲得多數無黨籍議員支持。

昨天投票結果顯示蘇俊豪選戰策略正確，不僅第一輪就獲得過半數支持，且以39票超高票歷史紀錄連任副議長。

新科嘉義市副議長蘇澤峰34歲，今年成功連任市議員即以青年議員之姿當選副議長，政壇人士歸功於蘇父在幕後操盤的實力，進到第2輪驚險過關，蘇澤峰坦言「沒有關係」，很高興獲得大家支持而當選。

蘇澤峰曾任父親蘇金煌的祕書，2014年以政二代投入嘉義市西區議員即當選，4年來他行事低調，熱心助人，與地方人士勤互動，也努力為選民服務。

此次宣布參選副議長，一度有議員認為是開玩笑，但他說，選後徵詢父親及兄長蘇俊豪意見後獲得支持，才決定爭取副議長。

(中國時報)

綠3議員跑票 郭信良退黨當選 張清照顏莉敏 燕讚最完美組合

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。