張清照顏莉敏 燕讚最完美組合

2018年12月26日 04:11 中國時報 陳世宗

台中市議會第3屆正、副議長選戰，國民黨推出張清照、顏莉敏搭配參選，各以40票拿下正、副議長寶座，除國民黨的32票外，獲得無黨及親民黨8票力挺，大勝民進黨曾朝榮、陳淑華的25票，國民黨在台中市完全執政。年僅34歲、前立委顏清標的女兒顏莉敏，是台中市議會最年輕首位女性副議長。

張清照與顏莉敏分別代表原台中縣的紅、黑派，兩人擁有不同人格特質，張清照寡言務實，人緣極佳；顏莉敏問政犀利，令人刮目相看。新科市長盧秀燕讚譽兩人是「議會最完美的組合」。

張清照原是政治素人，4年前，胞兄、前議長張清堂因官司解職，「堂哥」安排胞弟張清照參選市議員，並選上副議長；平常謹言慎行，不愛作秀，屬於非典型政治人物。選戰期間按表操課跑完60多場問政說明會，展現驚人耐力與毅力。

張清照大學念逢甲會計系，熟稔財經，4年前選上副議長後，利用時間取得EMBA碩士學位；他說，學習是因為興趣，對監督市政也有幫助，做什麼就要像什麼。

顏莉敏是前立委、原中縣黑派大老顏清標的女兒，投入政壇前，在立委哥哥顏寬恒服務處當特助，協助處理地方事務，熟悉政壇生態；4年前初試啼聲高票當選市議員，監督市政犀利積極，政治魄力一點也不輸父親和哥哥，這次同樣不負眾望，再次高票連任。

顏莉敏勤於跑攤，1晚曾跑18場，破父親顏清標的紀錄，前台中市長胡志強都稱讚她是顏家從政3人中最厲害的。顏莉敏表現「青出於藍」，在市民眼中她是位勤快、「好央甲」會建設的民代，顏家可說是「一人當選、全家服務」。

(中國時報)