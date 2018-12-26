管案懸而未決 民進黨不定時炸彈！新聞透視－府院默許 葉俊榮挺身拆彈

2018年12月26日 04:11 中國時報 曾薏蘋

教部勉予同意就任台大校長 管：等台大通知

教育部長葉俊榮「勉予同意」管中閔上任為台大校長。葉俊榮此舉雖然在民進黨內引爆負評，但民進黨內皆知，懸而未決的管案，才是民進黨的不定時炸彈，府院聯手拆彈，立委炮轟，都是為了迎接新閣揆，民進黨這次生、旦、淨、末、丑全粉墨登場。

迎新閣揆 黨內合力演戲

黨政人士研判，明年中央政府總預算的審查，在立法院已進入各部會帶開協商，不需要閣揆至立院答詢，行政院長賴清德任務幾近已經達成，葉俊榮引爆「管案」炸彈後，原本1月中旬的內閣總辭，也有可能提前作業，最快在今年底。

台大校長案是民進黨1年來「可怖」的不定時炸彈之一，民進黨在選前一直抱在身上，終究成為九合一選舉敗選因素之一；前天葉俊榮在放行記者會裡，做出「勉予同意」管中閔上任，看似突兀，但是明究裡的人一看，要說府院不知情，並不合理。

葉俊榮前天若如行政院所說，一時許簡訊告知賴清德「即將做些決定」，賴則回「審慎思考、事關重大」；這樣的對話，很難讓人想像，賴清德會不知道葉的決定是什麼？而若知道葉的決定，賴覺得不妥，距離記者會還有一個多小時，若真的要阻止，還是有時間。

至於總統是否知情，外傳葉傳簡訊告知賴時，賴正與總統一起，不過從府方回應，這個真正答案將是羅生門。

葉掌教部 就為處理管案

黨政人士認為，管案這麼大的事，不是葉俊榮一個人所能決定的，「若沒有上面的人點頭」，葉不會這麼做，而葉跟蔡、賴誰的關係好，當然是蔡，所以總統若事先不知情，很難說得過去。

此外，葉俊榮引爆管案炸彈後，黨籍立委紛紛在臉書炮轟、行政院祕書長卓榮泰當晚更在臉書發文強調咎責，卓的臉書是在宣布參選黨主席後才開始發文，每次發文都是以黨主席參選人身分，顯示立委、卓榮泰在臉書發怒，做給「黨員看」成分居高。

葉俊榮從內政部長轉任教育部長時，大家就心知肚明，他沒有下台直接轉任教育部，就是來處理管案，選前拚命「卡」、選後決定「放」，這個被民進黨升高成政治議題操作的管案，絕非可單憑葉的意志可以決定。

葉俊榮有如抱著炸彈的炸彈客，引爆之後，葉俊榮壯烈犧牲，民進黨內看似掀起一片火花，但是火花之後就是灰燼，戲散了，新任閣揆也上任了，灰燼早已吹散在風中。

(中國時報)