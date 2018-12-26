藍委直言小英設停損點 劍指2020

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中國時報
／台北報導

教育部長葉俊榮「插管」後，昨天火速請辭獲准，國民黨立委賴士葆表示，整件事件的政治操作相當細膩，蔡英文總統透過本事件清理戰場，再次展現競選連任的企圖心以設定停損，甚至為其加分。

但是英系綠委羅致政說，「絕對不是這樣子，我的了解並沒有說要放行管中閔」。羅強調，整件台大校長案本來在訴願中，如果教育部突然轉變立場，豈不是自打嘴巴？尤其，現在教育部對卡管案並沒有提出新解釋，如今卻轉變政策，必然會引發外界質疑，為何過去說不通的法理，現在卻突然說得通了？

羅致政抨擊，從時間點、內容、程序都有問題，這已是政治責任問題，葉當然須做政治上的處理。

賴士葆認為，葉俊榮現在辭職跟過幾天跟著行政院長賴清德內閣總辭才走有何不同？只是讓葉俊榮上任以來一直被學術界吐口水的窘境，挽回一點學術尊嚴。賴清德可以借此事件再次凝聚獨派的向心力，準備內閣總辭後，進一步向蔡英文挑戰總統大位。

對於綠委炮口對準葉俊榮，藍委柯志恩批評民進黨「矯情與無情」，民進黨似乎被死不認錯的幽靈附身，即使暗忖葉部長已幫民進黨2020大選拆解了一個炸彈，但他們被意識形態綑綁的慣性反應與政治算計，仍要如狼群圍攻一個學者出身的部長。

柯志恩說，最可笑的是綠委表示「此事並未跟民進黨團討論過」，豈非公然坐實該黨就是管案的「攔路虎」？民進黨上下總有人拿著政治利益的算盤錙銖計較，且既要面子又要裡子，少數頭腦清醒者即使明知是非對錯，也不敢挺身捍衛教育部。

民進黨團幹事長李俊俋說，實在想不通到底是何原因，葉俊榮可「勉予同意」，既然「勉強」，又有什麼壓力需要同意？身為法律人，對於行政團隊的權力分工，應該了然於胸，若行政院院長不支持該項主張，教育部長還貿然召開記者會，就行政倫理來說，已經高度不適任。請問到底是什麼原因，讓葉俊榮「抗命」演出挺管的戲碼？

(中國時報)

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