菊系范巽綠 被看好接教長

2018年12月26日 04:11 中國時報 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

行政院祕書長卓榮泰昨日下午召開記者會，確定教育部長葉俊榮辭職獲准，至於新教長的可能人選，教團認為，被歸類為菊系人馬的教育部政務次長范巽綠，9月份北上回鍋後，掌握教育部內的重要事務決策，是最被看好的教長人選。

范巽綠的教育行政資歷完整，曾在扁政府執政期間，擔任教育部政務次長，總統府祕書長陳菊擔任高雄市長任內，更出任高雄市政府教育局局長，今年9月則回鍋教育部，再度擔任教育部政次。

對於葉俊榮請辭後的教長懸缺，全教總理事長張旭政表示，范巽綠這次重返教育度擔任政務次長，教育部內重要決策皆由她負責掌握，而她的教育行政與政治資歷完備，是最有可能的教長人選。

范巽綠擔任教育部政務次長後，取代姚立德成為教育部發言人，在許多教育活動，葉俊榮也都請她出席。

張旭政也提到，接下來的一年多，將進入總統大選與立委選舉的前哨戰，站在執政黨的立場來說，部會首長要能貫徹政黨高層的意志，並且要對選舉有加分效果，同時還要能與府院黨有默契，妥善配合，對於選情才有加分效果，因此范巽綠扶正的機會不小。

外界也傳出另一名政次姚立德也有晉升部長的可能，張旭政則說，姚立德代理教育部長多次，迄今依舊未能有機會扶正，機會不大。

在本次台大校長遴選案過程中，加上甫請辭獲准的葉俊榮，民進黨政府已賠掉3名教育部長，而日前在前教長吳茂昆下台之後，一度曾傳出中山大學校長鄭英耀可能接掌教長，但鄭英耀已於當時否認。

(中國時報)