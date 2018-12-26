前教長黃榮村 「會做與葉同樣決定」

2018年12月26日 04:11 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮24日宣布「勉予同意」聘任台大校長管中閔，25日隨即獲行政院長賴清德「勉予同意」請辭，台大遴委會表示「都予尊重」；管中閔遭媒體堵訪時僅簡短表示「對行政院的事不知情」；前教育部長黃榮村表示，如果是他，也會做與葉俊榮同樣決定，他要對葉說「小老弟，佩服」。

另台大自主聯盟25日稍早針對葉俊榮聘管一事發表聲明，除了支持葉俊榮的決定，也向台大遴委會、校長當選人管中閔以及代理校長郭大維致敬，並強調未來台灣不論誰執政，若再以政治手段干涉大學自主及學術自由，「都將是我們奮起撻伐的對象。」

不過台大自主聯盟也指出，不能認同葉俊榮關於所謂台大校長遴選程序爭議的曲解，因為葉俊榮自始至終都未清楚說明所謂的程序瑕疵?要求補正檢討的法條依據是甚麼；事實上遴選程序的法律爭議，前大法官廖義男教授主持的行政法學會研討會上早已經發表七萬餘字學術論文，刊於5月28日發行的台灣法學雜誌。

葉俊榮宣布「勉予同意」之後，管中閔一直未回應；25日上午管中閔在自家門口被媒體堵訪，他簡短表示「謝謝大家，要等學校通知才知道該怎麼辦」。媒體問他心情如何，他表示自己「一切都差不多」，不過心情明顯不錯，嘴角不時上揚。

反管色彩鮮明的台大名譽教授賀德芬24日在臉書發文宣示「國恥日，罷免蔡英文」，表示若遴選程序有瑕疵，就不應讓結果通過，但教育部卻顛倒是非，最後卻同意聘任管，她直言「教育部廢掉好了！」、「可以聯絡民間發起罷免蔡英文了！」

(中國時報)