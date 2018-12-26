2018年12月26日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

教長葉俊榮放行管中閔上任台大校長，總統府證實，前立法院長王金平及台大校長遴選委員會召集人陳維昭曾為此與蔡英文總統會面，但是「雙方會談無交集、不歡而散」。王金平昨受訪坦言「這樣定義當然也可以」，當天就法的立場，蔡英文與陳維昭交換很多意見，也有些爭議，後來沒結論。

王金平昨受訪還原過程，指出在吳茂昆擔任部長時，自己就曾被府方找過，為解決管案，提供意見；今年6月4日中午，蔡英文及府祕書長陳菊有便當邀約，並詢問該怎樣處理，當天也約好6月6日請陳維昭到總統官邸，「大家聚一次，彼此交換意見」。

對於總統府稱會談結論不歡而散，王金平表示，那天主要是就法的立場，蔡英文、陳維昭交換很多意見，雙方有些不同見解，前後談了1小時，自己跟陳菊就是靜靜聽著而已，後來當然沒結論，靜待依照法律程序處理。

至於葉俊榮是否也曾來拜會？王金平說，葉曾來討論能否找出何種方法，邀陳維昭一同談論；後來台大自主聯盟也找上自己，第二次葉來時，自己則又邀前內政部長李鴻源，大家談了很久。

王金平指出，大致上葉俊榮認為程序上有問題，若能補正，整個事情應能解決，但遴選委員會認為再開一次遴選會議做補正，等同承認程序上有問題，所以堅決不要，這事情就繼續拖下去。

媒體追問，葉俊榮是否有致電告知要處理管案？王金平則說，他是為了台大自主聯盟致電葉俊榮，因台大自主聯盟希望能向葉說明清楚。葉也認為，事情總要解決，就在某個時間發聘書。

至於電話中是否聽得出葉俊榮下定決心？王金平表示，葉俊榮承受的壓力一定非常大，「他大概有大無畏精神」。

(中國時報)