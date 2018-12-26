「ㄟ擱發」夢已遠 經濟空轉4年！台灣又老又窮 戰犯呼之欲出

2018年12月26日 04:11 中國時報 王玉樹 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

「天然統」趨勢！ 太陽花學運成員 詢問赴陸就業

「人進得來、貨出得去，高雄賺大錢」，其實韓國瑜提出的訴求，就是服、貨的概念，這次九合一選舉，韓流席捲全台，打趴民進黨，新民意打臉太陽花學運，拚經濟成主流，也是昨天就任新科百里侯首務。但回首2014年那一場太陽花學運，造成服貨貿停滯，當年力推ECFA夢已遠，台灣經濟空轉4年，錯失的商機，只有退潮了，才知道誰在裸泳，韓國瑜的高雄又老又窮，其實只是全台的縮影。

韓流是服貿 太陽花被打臉

當年經濟部長、ECFA的擘畫者之一尹啟銘指出，推ECFA有兩個目的，第一是大陸是我們最大出口市場，要跟日、韓、東協辛苦競爭，如能免關稅，台商可居有利地位。其次，有助其他國家跟我們談FTA。以當時ECFA完成後，紐西蘭、新加坡都順利與我洽簽就是明證，「如果當初沒有斷的話，其他國家也都會要求簽FTA。」

陸委會前副主委、現為政大經濟系教授的林祖嘉表示，若2014年立法院審《兩岸服貿協議》以及後續《兩岸貨貿協議》都能順利通過，不僅銀行、電信、證券等服務業能順利登陸，大陸同意對台灣降稅的早收清單也列入多項農漁產品，若有大陸出口市場支撐，「現在農民生活也不會這麼慘澹。」

錯失免稅 貿易戰雪上加霜

林透露，當時虱目魚列入ECFA早收清單中，出口大陸不僅享零關稅優惠，大陸也以契作方式保證收購價格，但太陽花學運停擺後，不僅虱目魚價格跌，近年香蕉盛產價跌、鳳梨也因無法外銷，面臨20年來最慘窘況，農民乾脆放棄，讓鳳梨放在田裡爛掉，農漁民叫苦連天。

就是貨貿未順利通過，林祖嘉認為讓我們錯失大陸免稅的市場，現在陸美貿易戰如火如荼展開，對台灣更是雪上加霜，因為大陸生產的商品銷售美國受到阻礙，若通往大陸市場能順暢，至少另個經濟成長的支柱穩固，台灣明年GDP保2也不會如此辛苦。

出口只靠半導體 風險集中

這點也是尹啟銘憂慮所在，「看今天美國總統川普不甩WTO，正是雙邊協定發揮機會」。但在蔡英文政府這幾年主政下，兩岸關係沒辦法動彈，ECFA後續無法進行，談要與其他國家簽FTA、甚至加入CPTPP，「都是空著嘴巴在講！連新南向國家也都不鳥我們。」

尹啟銘感嘆，這樣台灣出口集中度越來越高，除半導體外，其他產品競爭力都在衰退，「失去大陸商機，只靠半導體、IC，風險越來越高。」

(中國時報)