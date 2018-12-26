沒了貨貿 汽車業難翻身

兩岸服務貿易協議過關遙遙無期，原本汽車業引頸期盼的貨貿協議也被延宕，台灣汽車業跟著卡關。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「如果當年服貿過了、貨貿能談成整車輸出，就不一樣了…」國內最大組車廠國瑞汽車減產放有薪假，凸顯台灣汽車工業面臨困境，資深車廠主管說得直接，台灣市場小、硬要跳過大陸市場去跟外人競爭，其實很辛苦，錯失服貨貿談判，機會一去不復返。

2014年太陽花運動，讓兩岸服務貿易協議過關遙遙無期，原本汽車業引頸期盼的貨貿協議也被延宕，整車輸出大陸跟著卡關。影響所及，不止國瑞在豐田全球布局、就連裕隆集團自主品牌納智捷登陸都受影響。

根據車輛公會統計，全台目前有65萬到75萬輛整車組裝產能，但目前生產量僅30萬出頭，產能利用率才一半，若能靠服貿新增30萬輛出口，占大陸車市每年2000萬輛微乎其微，但卻能為台灣帶來新台幣2000億元產值。

以國瑞為例，是日本豐田在台灣最重要的生產基地，並被評為與日本原廠同等級的組車廠，有機會爭取生產豪華車Lexus，但就卡在沒貨貿，不能整車輸出至大陸。於是乎，國瑞只能「降格」爭取外銷中東市場，偏偏遇到中東市場下滑，巧婦難為無米之炊。

根據當年豐田規劃，是採循序漸進作法強化在台生產能量，第一階段先擴大外銷規模；第二階段是新增生產量販車款；第三階段則評估代工豪華車Lexus，就近銷往大陸。

車廠主管分析，若當年服貿、貨貿過了，是絕佳時機。國瑞那時擬以台灣為跳板，以「日本設計、台灣製造」整車銷往大陸，未料太陽花運動讓台灣自己放棄這個千載難逢的好機會。

除國瑞外，前裕隆集團董事長嚴凱泰積極催生的納智捷，當年也希望藉服貿之力，加速兩岸分工。因納智捷雖在設計、組裝上叫好，但就缺練兵場。服貿未過、貨貿停擺，終讓台灣錯失翻身機會。

(中國時報)

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