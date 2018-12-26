出口停滯 農漁民生活慘澹

2018年12月26日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

馬英九時代，兩岸曾簽署ECFA，但後續的貨品貿易、服務貿易等協議，卻因「太陽花學運」崛起而停滯。學者認為，ECFA簽約受阻，使台灣農產品喪失早一步進入大陸市場的機會，傷害很大，台灣應與大陸重啟貨貿談判，建立制度性的貿易機制，台灣農業的未來才不至於淪為「又老又窮」。

大陸是台灣農產品最大的出口市場，2010年兩岸簽訂《經濟合作框架協議（ECFA）》後，2013年台灣對大陸農貿首次有貿易順差，但這樣的好光景，隨著近2年兩岸關係緊張，農產品出口停滯、大陸對台契作減少，讓農漁民生活苦不堪言。

台大農業經濟系教授官俊榮表示，當年大陸算是給台灣很好的機會，因為韓國也在搶，願意先讓我們進入市場，給予許多讓利，卻白白為了太陽花運動，丟掉大好機會，「對國家是很大的傷害」，包括農民現在喊農產品賣不過去、虱目魚契作停止，都是最具體的事實。

官俊榮說，台灣農業技術好，在大陸市場有競爭力，農民不用怕生產過多賣不掉；台灣本是開放國家，即使不對大陸開放，也要對其他國家開放，更何況台灣市場這麼小，「大陸根本沒興趣」。

農委會前主委、中興大學名譽教授彭作奎認為，ECFA服貿協議涉及農產運銷、服務業，對農業幫助比較有限，但貨貿針對農產品，可以直接嘉惠農民，農產品若能出口大陸，不僅可去掉關稅，還可以享受加值稅減免，兩岸應優先恢復貨貿談判。

台大農經系教授徐世勳也指出，現在許多東南亞國家已跟大陸簽署貿易協定，關稅變零，相對之下，台灣農產外銷的障礙就變多了；且有人擔心台灣人到大陸投資，農業技術可能外流，但大陸農業技術已比台灣好了，台灣不應自我陶醉，該多出去走走、多交流，並透過貿易夥伴攫取大量附加價值才是，否則未來「又老又窮」的將不只是高雄。

(中國時報)