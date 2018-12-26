兩岸急凍 醫療觀光受阻

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中國時報
、林周義／台北報導

2014年3月爆發太陽花學運，打著反對服貿黑箱作業，甚至嚷著開放計程車、美髮業、按摩等小型商家進台灣，台灣計程車業就會「小黃變小紅」，小吃店、餐飲等弱勢族群就沒有生存空間，但如今反而因兩岸關係急凍，陸客不來而關門歇業。

學者指出，觀光醫療因ECFA而停滯成長，當年若能簽訂ECFA將有助兩岸觀光業者交流，我國業者也可到對岸設點；立委陳宜民表示，服貿的停滯衝擊台灣的新藥開發及醫療觀光。

馬政府時代的《海峽兩岸藥物臨床試驗暨審查合作協議》，允許台灣與大陸各4家大型醫院，互相承認對方的臨床試驗。然而在反服貿聲浪中，該協議受到波及。陳宜民以罕見疾病藥物為例，台灣病人數目不足，兩岸無法合作，相關藥物的開發受阻。

陳宜民上周赴陸時，天津市台辦副主任于為忠向他透露，由天津出發的一艘郵輪，700名大陸旅客因無簽證，抵台後無法下船，諸多限制衝擊了觀光效益。

全國工業總會祕書長蔡練生指出，服務業占台灣GDP比重超過6成，蔡台灣服務業相對領先大陸，例如金融業就具有高度競爭力，台灣本身市場小，大陸有這麼廣大的市場，當然希望服務業有機會去拓展。

但《服貿協議》中止，全國商業總會理事長賴正鎰表示，例如金融業的人民幣業務拓展等也全部停滯，讓台商這幾年在大陸做生意，匯進匯出被諸多限制，農產品、漁業的外銷也受到影響。

只是事隔3年多，隨著大陸經濟崛起，他們羽翼已豐，且陸續針對服務業啟動對外開放，台灣幾乎討不到好處。老行庫主管說，服貿當年若通過，早些年進來還有卡位機會，但現在全沒了。

(中國時報)

出口停滯 農漁民生活慘澹 彼長我消 台灣產業苦撐

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