彼長我消 台灣產業苦撐

2018年12月26日 04:11 中國時報 王玉樹 、 王莫昀 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

「貨貿沒有簽成，別人零關稅、我們卻要課稅，競爭力當然不如人！」台化副董事長洪福源一語道出這幾年台灣產業的經營困境。

ECFA(兩岸經濟合作架構協議)中斷後，當初經濟部認為可從貨貿協議獲利的產業面板、石化、工具機、汽車等，後續不僅在大陸市場的競爭很辛苦，隨著東協10加1全面零關稅，以及台灣主要競爭對手日、韓都已納入，變東協10加3，衝擊更大。

經濟部國貿局曾分析，因大陸是台灣重要出口市場，除受ITA(資訊科技協定)保護的電子產品、早收清單539項產品可享零關稅外，有高達80%項目，多數是如紡織等傳統產業產品，仍面對大陸高關稅環境，至些都得靠貨貿簽署才能打開公平競爭機會。

以石化業來說，大陸與東協10國簽訂自由貿易區物流零關稅，陸韓FTA生效，讓台灣石化品銷往對岸仍須負擔約6.4%的關稅，不利石化品搶佔當地市場。且近年大陸積極發展自家石化產業，對我形成進口替代威脅，加以陸美貿易戰升溫，對石化產品出口更是雪上加霜。

一位石化大老指出，當初若簽ECFA，挾著這樣聲勢與東協國家簽署FTA勝算相當大，惟錯失良機，至今一事無成，令石化業經營得很辛苦，有的被迫出走，有些被困在台灣，憂心如焚。

工具機方面，輸大陸高峰時超過整體出口4成，現在降到3成多，因大陸市場關稅非常高，還要面臨日、韓、德強敵競爭。工具機公會秘書長黃建中就說，大陸是全世界工具機最大市場，比第二名到第十名的總需求量加起來還大。大家在對岸市場廝殺得都很辛苦，不僅我們，日韓也是。

台灣因未加入東協區域整合，出口至東協工具機平均關稅5～10％不等，但大陸因東協10加1關稅減讓，明年出口至東協工具機全數降零關稅，令業者更感威脅，即便台灣力推南向，但關稅不如人，台灣更居劣勢。

(中國時報)