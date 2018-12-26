魏揚硬扣帽子 聲請法官迴避

高院25日開庭審理323攻占行政院事件，尤伯祥律師（左二）和魏揚（左三）認為審判長有敵意聲請迴避，但尤兼任促轉會委員也引發爭議，有網友喊2020滅東廠。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

行政院促轉會代理主委楊翠的兒子魏揚，4年前因太陽花攻占行政院被起訴，一審判他無罪，檢方上訴，全案高院審理中，但魏揚不滿高院要傳喚方仰寧在內的警官作證，他與律師提出聲請要求法官迴避審理，審判長陳筱珮昨開庭審理時表示尊重，並諭知停審，她還當庭連說2次「祝福各位聖誕快樂！」

323攻占行政院事件，檢方起訴132人，蔡英文總統上台後，行政院撤告，但有21人無法撤回公訴；台北地院判魏揚無罪，但陳姓等被告涉犯妨害公務等罪分被判刑3月至5月，得易科罰金，檢不服提上訴。

不滿審判長要求正視

今年9月間，魏揚到英國念書回國後首次出庭，他在法庭陳述時一直環顧四周，遭審判長陳筱珮打斷，強調這是法庭「說話要對法官講」，他與律師即對審判長不滿，未料，上周二因審判長要傳喚方仰寧等警官到庭作證，律師再度槓上合議庭。

律師團召集人尤伯祥認為，陳筱珮對被告存有敵意、心證有偏頗之虞，上周六遞狀聲請3位法官迴避且停止審理，尤伯祥與魏揚等人昨在高院門前，批合議庭法官偏頗不公正，高院應勇敢裁准本件法官迴避案。

開庭後，陳筱珮說前次開庭，被告與律師「還沒開始聽證人陳述，就預設立場認為對被告不利」，法官們評議後尊重被告與律師團意見，不再傳喚這6位官警；被告與律師對合議庭懷有敵意，再繼續訴訟程序，眾人不會心服，因此諭知暫停審理程序、等候迴避案裁定。

律師尤伯祥身分惹議

尤伯祥也表示，合議庭應主動迴避，並請求拷貝前次開庭光碟，陳筱珮隨後接著連說2次「祝福各位聖誕快樂」起身離庭，開庭不到6分鐘結束。庭後尤被問及擔任促轉會委員又為本案辯護，是否不妥適，他回答：「一點也不會、完全沒問題」。

促轉會發言人葉虹靈表示，兼任委員未領俸給，非公務員服務法適用對象，沒請假兼職問題。

(中國時報)

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