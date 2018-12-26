律師兼促轉委員 無異恫嚇司法

2018年12月26日 04:11 中國時報 林偉信

323攻占政院事件，因政黨輪替，政院撤告，激起警界不滿，沒想到，兼任促轉會委員的司改會常務執委尤伯祥律師，昨先在法院外罵承審法官，又在法庭上要求法官迴避，儘管並沒有違反相關法令，但以尤伯祥又身兼獨立機關委員身分，這種做法無異就是恫嚇司法。

依促進轉型正義條例規定，兼任委員不是公務員，但事實上政院所轄的促轉會卻有相當大權力，可挑案列為促轉對象調查，8月促轉會副主委張天欽在內部會議提及除垢時點名侯友宜，就是挑案找麻煩的例子。何況，太陽花學運攻占立院及政院是高度政治性案件，雖法院採無罪推定原則，將立委黃國昌等人占領立院判決無罪定讞，但引發警民衝突、多位執勤員警受傷是事實。

高院法官基於「直接審理原則」，依法有權再進行調查，聽聽員警怎麼說，魏揚等人如何抗辯，被告也可當庭詰問作證的警官，甚至對法官訴訟指揮不滿，當然可提出異議或聲請法官迴避，但動輒號召群眾旁聽，甚至放話「修理」法官，豈是法律人該有的行徑。

尤其社會充滿滅東廠促轉會的氛圍，九合一敗選更給執政黨最大教訓，但兼任委員的律師，無遮掩的左手當委員、右手當律師，對於和轉型正義有關、審理中的攻占政院案加以批判，不正是球員兼裁判、更需迴避嗎？

蔡政府上任推動司法改革，就是要杜絕以外界之力，妨害司法行為，尤伯祥身兼橫跨民間及公部門多重身分，卻在323攻占行政院的高度敏感政治案件中，公然挑戰法官，雖說審判獨立，但豈知不會間接造成法官審判時的壓力，所以，請這些司法尖兵，懂得尊重別人、尊重司法，否則，人必自侮，然後人侮之。

(中國時報)