新南向漏洞 152越客抵台落跑

2018年12月26日 04:11 中國時報 李宜秦 、 陳建瑜 、 劉宥廷 、 陳鴻偉 ／綜合報導 ／綜合報導

越南來台觀光人次

史上最大宗脫團事件！觀光局昨指出，東森旅行團本月21日至23日陸續接待4團越南旅行團，全團團員共153人，昨日卻逃逸了152人，只剩下1名領隊。該團是透過「觀宏專案」入境，目前已由移民署與警方組專案小組調查。觀光救援服務協會表示，該團明顯是人蛇集團，斥責外交部審查不夠確實。

停發簽證 182人來不了

外交部表示，除立即註銷其等簽證外，也電請駐越南代表處及駐胡志明辦事處，停止核發簽證給已獲觀光局核准的182名越籍觀光客，阻絕於境外。

外交部為配合新南向政策，2015年11月起針對東南亞國家優質團體，提供來台觀光簽證便捷措施「觀宏專案」，越南民眾可透過觀光局指定的旅行社團體旅遊，或企業贊助的獎勵旅遊團，申請電子簽證來台。

觀光局國際組組長鄭瑛惠指出，東森旅行團21日接待1團、23日接待3團，共153人來台，但團員卻陸續脫團，至昨日早上僅剩1名領隊。她說，該專案實施3年來，僅約150人脫團，多是散客，僅2、3人，如此龐大人數的脫團相當少見。

東森旅行社表示，該團團員在23、24日陸續抵達台灣，但都一出機場就被其他人接走，導遊阻擋無用。

導遊擋不住 人蛇硬搶

案經移民署高雄專勤隊與警方成立專案小組，調閱監視器初步調查，越南旅客抵下榻飯店不久後，就有接應車子來載他們離開，研判幕後是人蛇集團操控，已擴大通報其他專勤隊依據監視器拍下的車子，交叉分析比對，採取以車追人。

鄭瑛惠說，觀光局也將把越南旅行社International Holidays Trading Travel除名，同時要求東森旅行社負擔遣送回國費用，為每名旅客的機票錢，一人約8000-9000元。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，政府讓越南旅客可利用觀光簽證合法入境，之後又非法逃逸，導致違法滯留的狀況增多，也有許多人蛇集團從中操控，觀光局、外交部、移民署、警察單位都有責任。

旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽表示，簽證相關單位審核不夠確實，卻要旅行社負責事後遣散費用，非常無辜。許高慶更直說，「外面不管好，跑回來修理自己人」。

人去哪了 恐進私娼寮

李奇嶽說，過去常有人詬病陸客逃逸率高，但新南向後，反而是東南亞地區失蹤人數最多。

據警方統計，新南向後，泰國女子來台賣淫最為嚴重，去年查獲210人，今年1到6月就查獲119；其次是越南，去年86人被逮，今年上半年查獲72人，而且越女在台市場相當大，不排除脫團的越南人，已被安排到各地私娼寮賣淫或打工。

(中國時報)