新南向漏洞 152越客抵台落跑！新聞透視》玩弄數據 假面的觀光大國

越南團驚爆入境台灣後失蹤脫逃，觀光局今天證實並表示「事態嚴重」 (示意圖／本報資料照)

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中國時報

蔡政府力推新南向政策拚觀光，倉卒祭出多項方法吸引新南向國家來台旅遊，然而配套措施卻不夠完善，導致假觀光、真賣淫的狀況越來越多，甚至出現許多人蛇集團，這些落跑的越南旅遊團員，更將對國內治安造成重大衝擊。

新南向漏洞 152越客抵台落跑

新南向18國來台旅客平均停留8.1夜，比陸客的平均7.1夜還長，但消費力卻遠不及陸客及其它國家，而且來台停留天數過長，一直被爭議有非法打工問題。

近兩年兩岸關係緊張，蔡政府為了顯示不靠大陸市場，推動新南向國家來台就學、觀光等政策，結果不只爆出申請來台讀書的學生是假就學之名到工廠工作，來台觀光的旅客更在一下飛機就被人接走了，赤裸裸的挑戰台灣規定。

從觀光局的統計數據來看，開放新南向國家專案免簽前後，人數有極大的差別，去年及今年來台旅次就躍升為1年17多萬人次，來台觀光旅次維持千萬大國，卻隱藏許多問題。

再從消費力來看，日本旅客每人每日花費214.05美元、韓國194.58美元、大陸旅客是184.38美元，新南向國家每人每日僅花費152.25美元，是來台國際旅客7個市場中倒數第二。而購物費部分，大陸旅客每人每日是83.08美元、韓國是46.29美元，新南向國家則僅42.43美元，等於陸客與新南向旅客購物消費力足足相差一半之多。

政府刻意忽略東南亞旅客消費力低、品質差的事實，以人頭充數，再沾沾自喜、大肆慶祝來台旅客破千萬，卻沒想到這些旅客一旦來台逃跑犯罪，將對國內外籍移工逃逸問題雪上加霜，若無法從嚴把關，人蛇集團只會更囂張、類似事件也更加頻繁。

(中國時報)

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