歐鴻鍊疑蘇輕生前與謝通話

2018年12月26日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 黃菁菁 ／台北─東京報導 ／台北─東京報導

前駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生之前，到底是接了誰的電話？前外長歐鴻鍊於接受本報訪問時說，蘇啟誠9月13日下午6時左右，曾主動要求與駐日代表謝長廷通話；歐鴻鍊說，他相信，蘇啟誠在電話中又被羞辱，謝長廷當然不提這件事，因為「可能那通電話逼死他」。

吳釗燮要外館謹言慎行

外交部長吳釗燮已要求全球外館館長「謹言慎行」，但駐日代表謝長廷昨仍在臉書上以黑底白字方式發短文表示，「大家勸我沉默，說沒人在意真相，但沉默沒有力量」。外交部發言人李憲章昨說，部長在部內的工作與指示都有會議紀錄，全球外館都可看到，外館絕對都會知道必須「謹言慎行」。

歐鴻鍊表示，蘇啟誠在13日下午6時曾主動向謝長廷的祕書要求與謝長廷通話，但因謝己離開，謝的祕書說，蘇可致電至官舍，由於代表處與官舍距離很近，後來蘇啟誠與謝長廷有通電話。

歐疑蘇在電話中被羞辱

歐鴻鍊說，他相信在電話中，蘇啟誠又被羞辱，謝長廷當然不提他們兩人有通話這件事，因為「可能那通電話逼死他」。

李憲章昨表示，關於蘇啟誠生前與國內、日本駐處的聯繫狀況，等所有資料出來，外交部會交給立法院的調閱專案小組處理。

李憲章重申，台日關係協會祕書長張淑玲願意提供關西風災到蘇啟誠過世期間，她的公用、私用電話通聯紀錄與電郵內容等，這些資料也都會提供給立院的調閱小組。但由於張淑玲這一兩天有公務行程在外，因此尚未提供相關的通聯紀錄。

謝將至立院做完整說明

對於立法院要求謝長廷回台報告的時間，李憲章說，要視立法院規劃時間而定，外交部跟駐日代表處尊重立法院的決議，將配合辦理。一旦立法院確定時間，外交部會盡快通知謝長廷回台，做完整說明與報告。

張淑玲24日在立法院已否認她在蘇啟誠輕生前一天致電蘇，只有一位同仁和蘇有過兩、三分鐘簡短通話，這位同仁是就蘇回報的電報內容進一步請教，並未提到懲處。

張淑玲還說，她最後一次和蘇聯絡是9月11日，蘇並傳給她國人感謝大阪辦事處的感謝函，張淑玲回覆內容很好。

蘇啟誠在9月14日上午被發現於住所輕生。蘇太太說，她先生並沒有憂鬱症，輕生是因不甘受屈辱。到底是何原因令蘇走上絕路？傳言蘇在輕生前接到某人電話，但數日來，吳釗燮、張淑玲都說不是他們打的電話。

(中國時報)