謝硬拗推責 應撤職以服眾

2018年12月26日 04:11 中國時報 周慧如

外交部長吳釗燮才通令全球駐外館處長，對外發言要「謹言慎行」，但是駐日代表謝長廷繼續在臉書上為自己喊冤。顯然吳釗燮根本管不了謝長廷，政府放心把駐日重任交付他嗎？蘇啟誠家屬心裡仍在淌血，謝每為自己澄清一次，家屬就痛一次，謝長廷不奉上令，對下又無體恤之情，蔡英文總統豈能容忍他再「偏安」東瀛，應予以撤職，駐日代表處才能有新氣象。

蘇啟誠9月14日過世，事隔3個月後，會再度成為台灣矚目焦點，是蘇太太心疼其夫生前所受屈辱，接受媒體專訪，公布蘇的遺言重點。蘇太太的重點在於蘇啟誠沒有憂鬱症，不是輕言走上絕路的人，若非遭遇重大衝擊，何以捨棄生命?

如果自蘇啟誠過世後，外交部及謝長廷為查訪「是誰在關西事件裡製造假消息」，是為洗刷蘇的冤屈，何以蘇太太在電視專訪中，談及外交部就充滿恨意？蘇太太已明說，逼蘇走上絕路，並非假消息，而是他承受的委屈。蘇啟誠已逝，有資格為他發言的，只有他的家屬，家屬的話已說得很清楚了，為何謝長廷仍在硬拗？

蘇家雖然悲憤，但仍等到九合一大選之後，才站出來說明，若是選在11月24日之前，蘇啟誠的遺書必然對民進黨再添負面衝擊，這是蘇家的厚道。

相較於蘇家寬厚，謝長廷一再尋找推諉責任的替罪羔羊，實在令人髮指。外交部、立法院雖然都說要勾稽蘇案相關人等的通聯紀錄，找出逼死蘇的關鍵人物。坦白講，就算查了是誰致電蘇啟誠，若沒有通話錄音，也很難確定其法律責任。在蘇啟誠案，最嚴重的究責，就是要問謝長廷，夜深人靜時，你的心會安嗎?

謝長廷赴日2年，並無建樹，在處理關西事件及下屬輕生等重大事件，卻遭國人嚴厲譴責並質疑其適任性，蔡總統實在應該要另派駐日代表，否則蘇案陰影揮之不去，難以服眾。

(中國時報)