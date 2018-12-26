謝硬拗推責 應撤職以服眾

友善列印
中國時報

外交部長吳釗燮才通令全球駐外館處長，對外發言要「謹言慎行」，但是駐日代表謝長廷繼續在臉書上為自己喊冤。顯然吳釗燮根本管不了謝長廷，政府放心把駐日重任交付他嗎？蘇啟誠家屬心裡仍在淌血，謝每為自己澄清一次，家屬就痛一次，謝長廷不奉上令，對下又無體恤之情，蔡英文總統豈能容忍他再「偏安」東瀛，應予以撤職，駐日代表處才能有新氣象。

蘇啟誠9月14日過世，事隔3個月後，會再度成為台灣矚目焦點，是蘇太太心疼其夫生前所受屈辱，接受媒體專訪，公布蘇的遺言重點。蘇太太的重點在於蘇啟誠沒有憂鬱症，不是輕言走上絕路的人，若非遭遇重大衝擊，何以捨棄生命?

如果自蘇啟誠過世後，外交部及謝長廷為查訪「是誰在關西事件裡製造假消息」，是為洗刷蘇的冤屈，何以蘇太太在電視專訪中，談及外交部就充滿恨意？蘇太太已明說，逼蘇走上絕路，並非假消息，而是他承受的委屈。蘇啟誠已逝，有資格為他發言的，只有他的家屬，家屬的話已說得很清楚了，為何謝長廷仍在硬拗？

蘇家雖然悲憤，但仍等到九合一大選之後，才站出來說明，若是選在11月24日之前，蘇啟誠的遺書必然對民進黨再添負面衝擊，這是蘇家的厚道。

相較於蘇家寬厚，謝長廷一再尋找推諉責任的替罪羔羊，實在令人髮指。外交部、立法院雖然都說要勾稽蘇案相關人等的通聯紀錄，找出逼死蘇的關鍵人物。坦白講，就算查了是誰致電蘇啟誠，若沒有通話錄音，也很難確定其法律責任。在蘇啟誠案，最嚴重的究責，就是要問謝長廷，夜深人靜時，你的心會安嗎?

謝長廷赴日2年，並無建樹，在處理關西事件及下屬輕生等重大事件，卻遭國人嚴厲譴責並質疑其適任性，蔡總統實在應該要另派駐日代表，否則蘇案陰影揮之不去，難以服眾。

(中國時報)

歐鴻鍊疑蘇輕生前與謝通話 北京辦事處主任 無預警被調回

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。