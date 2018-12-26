熊來了 台股險破9500點關卡

2018年12月26日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

受美股重挫影響，台股25日盤中一度大跌170點，最後以9527.09點作收，下跌112.61點，跌幅1.17％，圖為投資人在號子內看盤思考投資方向。（趙雙傑攝）

眾多利空因素衝擊，美股重挫653點、收2萬1792點，出現史上最慘的平安夜交易日，自10月高點下跌逾19％，逼近華爾街對熊市的定義門檻（20％），亞股昨也一片慘綠，其中，日股狂殺逾千點、跌幅逾5％，台股也陷入黑色耶誕的陰霾中，盤中一度跌破9500點關卡，無奈未出現撐盤要角，終場以9527點作收，成交量僅732億元。

僅靠大型權值股撐盤

華南投顧董事長儲祥生表示，以技術面標準來看，全球股市早就進入「熊市」了!除陸股跌幅超過20％、美股逼近熊市外，以台股做分析，表面上自高點跌了15％，但窺探個股表現，有超過5分之4的跌幅都在20％以上，台股現在勉強靠大型權值股撐盤。

雖然陸股、美股落入熊市，但儲祥生認為，熊市要走多長的時間，完全取決於陸美貿易戰打到什麼程度，目前全球股市、債市都在修正階段，意味投資人口袋縮水，蘋果新機又這麼貴，不是撐到壞掉，就是改用小米，已衝擊終端產品的銷售狀況，貿易戰開打更是雪上加霜，廠商觀望、企業展望不佳，自然影響全球股市明年走勢。

美股重挫 日股跌逾5％

統一投信分析，美國總統川普再次抨擊聯準會，主席鮑威爾被趕下台消息頻傳，加上美國財長努欽24日召開「暴跌救市小組」會議，原本想穩定市場，結果反而令投資人恐慌，引發美股重挫，投資人盼望的耶誕行情落空。

富蘭克林證券投顧分析，美股重挫市場恐慌情緒增溫，加上日圓因避險買盤推動升值，日股在休市1日後補跌，導致指數重挫逾千點，創近2年半以來最大單日跌幅。

台經院昨公布製造業營業氣候測驗點急降，下跌到86.01點，逼近金融海嘯低點；台經院景氣預測中心主任孫明德指出，陸美貿易戰難止、美國升息資金緊縮、加上英國脫歐等政經情勢，成為拉下景氣的「三個鉛塊」，建議廠商繫緊安全帶、做好「過冬」準備。

避險資金轉向 日圓暴衝

新台幣昨呈逆勢升值2.8分，以30.81元對1美元作收。不過因美股暴跌，避險資金轉向日圓，導致日圓暴衝，台銀牌告來到1日圓對0.2836新台幣，創2年來新高，多位分析師認為，日圓處於起漲點，因聯準會升息循環將近尾聲，2020年日圓對美元有望升破百元，甚至到96元。

(中國時報)