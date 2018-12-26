孫萍華熱心公益 連賣5個頭獎

2018年12月26日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

原本是美容連鎖店長的孫萍華，因患罕見疾病併發症，不僅影響行動，連幫客人做臉，手指也使不上力，無奈放棄學有一技之長的工作；經朋友介紹，轉戰彩券工作，從街頭販賣刮刮樂到店面經營，孫萍華說：「從事彩券工作後，不僅生活更穩定，還連續賣出5張頭獎彩券，感謝神明保佑。」

孫萍華分享，從事彩券工作，懂得長期經營客戶很重要，她擔任美容店長時，學會如何與客人噓寒問暖、互動，當客戶想要買彩券，都會想到她，尤其當頭獎彩金累積高的時候，回客率特別高。

民國99年對剛開始經營電腦型彩券的孫萍華來說，算是新的嘗試，台彩業代傳授經營方式時告訴她，店面一定要明亮，且大量以黃色為裝潢基底，讓客戶從遠方就清楚辨別出彩券行；孫萍華也常到紫南宮、瑤池金母娘、觀音廟等參拜，誠心祈求，讓她開店僅1年半時間，就開出今彩539頭獎。

孫萍華透露，每次要開出頭獎前，都會感應到「靈動」，有一次是開店營業天空出現三角蟾蜍，她還新奇地用手機拍下，沒想到當晚就接到台彩通知，店裡開出今彩539頭獎，另外一次是自家養的狗「汪汪」大叫，還咬了自己人一下，累計下來總計開出4注今彩539頭獎，以及600萬元刮刮樂頭獎，孫萍華期望，若能再開出上億元頭獎，經營彩券行就算是功成圓滿了。

孫萍華透露，8歲時父親過世，當她經濟困難、行動不便，經常接受鄰居、同學的幫忙，她自國中畢業後自立自強、努力工作，現在有能力可以幫助別人，經常展現熱心公益的一面，只要孤兒院、社福團體或廟宇有需求，她會報著感恩的心，參與物資或金錢上的捐贈。

曾在基層打拚，孫萍華也鼓勵弱勢族群，「人生沒有不苦的，苦的時候咬著牙、撐一下，苦味會自然回甘。」

(中國時報)