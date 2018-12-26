北京辦事處主任 無預警被調回

友善列印
中國時報
／台北北京報導

觀光局台旅會北京辦事處主任楊瑞宗，驚傳無預警被調回台灣，將結束長達八年多派駐北京的公職生涯，並擬由觀光局東管處長洪東濤接替。此消息驚動兩岸觀光圈，有熟悉兩岸人士指出，在兩岸關係低迷之際，台旅會是少數僅存能與陸方間接互動及維繫私誼的部門，如此草率調職，恐怕會讓兩岸關係雪上加霜。

擬東管處長洪東濤接任

據知情人士透露，楊瑞宗近日被無預警調職，從交通部的人事公文下達，到指示離開，僅有約一周時間，十分倉卒。

據了解，楊瑞宗將被調任花東縱谷國家風景區管理處處長，而其留下的北京辦事處主任職缺，擬由觀光局東管處長洪東濤接任。

兩岸旅遊界資深人士指出，兩岸關係低迷之際，北京辦事處是僅存極少數在大陸有設點且照常推廣台灣觀光的部門，楊瑞宗八年多的駐北京資歷，也與大陸文化旅遊部國際交流與合作局副局長、海旅會前台北辦事處主任滿宏衛有私交，是應該珍惜的兩岸專才。

倉卒調職缺乏行政倫理

台旅會北京辦事處於2010年5月正式掛牌，已經成立八年半，楊瑞宗擔任首屆主任至今，經歷了馬政府到蔡政府，據了解，當時委派楊瑞宗出任，就是倚賴其具有兩岸暨大陸研究的專業，具有政大東亞所博士學歷，2010年上任之初，兩岸互動熱絡，大陸官媒《人民日報》還曾為其作大篇幅專訪。

另名旅遊界人士私下表示，楊瑞宗具十二職等身分，花東縱谷處處長是十一職等，楊被倉卒調職，而且放在一個無關兩岸事務專業的位置，顯示對人才並不尊重。

該人士也認為，在交通部長仍處代理的情況下，調整此具有兩岸指標性的位子，也缺乏行政倫理。

據了解，在旅行業24日的聚會上，觀光局長周永暉證實此事，並打趣的說「澎湖人要照顧澎湖人」，因為周永暉與洪東濤皆是澎湖人，也讓其接任的傳言不證自明。

洪東濤對此表示，沒有誰是誰的人馬，公務員僅是依照命令行事，未來也會盡力完成自己份內工作。

(中國時報)

謝硬拗推責 應撤職以服眾

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。