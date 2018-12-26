北京辦事處主任 無預警被調回

2018年12月26日 04:11 中國時報 陳君碩 、 李宜秦 ／台北北京報導 ／台北北京報導

觀光局台旅會北京辦事處主任楊瑞宗，驚傳無預警被調回台灣，將結束長達八年多派駐北京的公職生涯，並擬由觀光局東管處長洪東濤接替。此消息驚動兩岸觀光圈，有熟悉兩岸人士指出，在兩岸關係低迷之際，台旅會是少數僅存能與陸方間接互動及維繫私誼的部門，如此草率調職，恐怕會讓兩岸關係雪上加霜。

擬東管處長洪東濤接任

據知情人士透露，楊瑞宗近日被無預警調職，從交通部的人事公文下達，到指示離開，僅有約一周時間，十分倉卒。

據了解，楊瑞宗將被調任花東縱谷國家風景區管理處處長，而其留下的北京辦事處主任職缺，擬由觀光局東管處長洪東濤接任。

兩岸旅遊界資深人士指出，兩岸關係低迷之際，北京辦事處是僅存極少數在大陸有設點且照常推廣台灣觀光的部門，楊瑞宗八年多的駐北京資歷，也與大陸文化旅遊部國際交流與合作局副局長、海旅會前台北辦事處主任滿宏衛有私交，是應該珍惜的兩岸專才。

倉卒調職缺乏行政倫理

台旅會北京辦事處於2010年5月正式掛牌，已經成立八年半，楊瑞宗擔任首屆主任至今，經歷了馬政府到蔡政府，據了解，當時委派楊瑞宗出任，就是倚賴其具有兩岸暨大陸研究的專業，具有政大東亞所博士學歷，2010年上任之初，兩岸互動熱絡，大陸官媒《人民日報》還曾為其作大篇幅專訪。

另名旅遊界人士私下表示，楊瑞宗具十二職等身分，花東縱谷處處長是十一職等，楊被倉卒調職，而且放在一個無關兩岸事務專業的位置，顯示對人才並不尊重。

該人士也認為，在交通部長仍處代理的情況下，調整此具有兩岸指標性的位子，也缺乏行政倫理。

據了解，在旅行業24日的聚會上，觀光局長周永暉證實此事，並打趣的說「澎湖人要照顧澎湖人」，因為周永暉與洪東濤皆是澎湖人，也讓其接任的傳言不證自明。

洪東濤對此表示，沒有誰是誰的人馬，公務員僅是依照命令行事，未來也會盡力完成自己份內工作。

(中國時報)