豬瘟蔓延 岐阜撲殺逾7547頭豬

日本25日發現今年第6例豬瘟，岐阜縣岐阜市將撲殺關市養豬場的7547頭豬，已請求自衛隊協助撲殺作業。（日本ANN截圖）

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中國時報
／東京25日電

日本豬瘟疫情似失控，25日又發現今年的第6例豬瘟，岐阜縣岐阜市將撲殺關市養豬場的7547頭豬，已請求自衛隊動員協助撲殺作業，這次的撲殺數量是至今最多的一次，前後將有含1600名自衛隊員在內的6千人參與撲殺作業，最快要花3天才能撲殺完畢。

岐阜縣指出，關市內的養豬場23、24日檢查將出貨的豬隻時發現有1頭異常，經詳細檢查後確認，共有兩頭豬感染豬瘟，故決定將該養豬場的7547頭豬隻全部撲殺。

以往的養豬場約1天便可撲殺完畢，這次則須動員6千人，花3天以上的時間撲殺，至1月3日才能完成消毒等所有工作。日本政府因擔憂疫情擴散，已在首相官邸危機管理中心設置情報聯絡室，並派調查小組到當地調查，岐阜縣也將強化對策，繼續獵捕野豬。

岐阜縣的豬瘟至今未確定感染途徑，且症狀與以往的典型症狀不同，以往豬隻會發燒、拉肚子，這次只會食慾不振，發現染病時為時已晚。岐阜縣指示業者在養豬場周邊架設防飛禽侵入的網子，防外來動物的通電柵欄，灑石灰等以防止疫情擴大，但仍無法防堵疫情的擴大。

岐阜縣9月9日發生日本時隔26年的豬瘟疫情，11月16日岐阜縣的養豬場再傳第2例；12月5日在離首傳疫情的養豬場約16公里處，美濃加茂市的縣立畜產研究所的養豬場傳出第3例；12月10日在關市野豬飼養設施發生第4例；12月15日在可兒市的岐阜縣立農業大學發生第5例，這次關市養豬場則是第6例，共撲殺了逾8700頭豬隻。

岐阜縣大量撲殺豬隻使相關業者擔心豬肉的流通，對無法確定感染途徑而感到不安。病豬掩埋地附近大多是農田，附近居民也擔心是否對附近的農作物及水質造成不良影響。日本消費者廳則呼籲，豬瘟是豬和野豬生的病，不會傳染給人，吃了被感染的豬肉，對人體也不會造成影響。

(中國時報)

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