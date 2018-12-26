前線人事 一動不如一靜

2018年12月26日 04:11 中國時報 陳柏廷

台旅會北京辦事處主任楊瑞宗即將卸任。楊瑞宗在台灣屬於「常任文官」，且在北京耕耘多年，且由於當前兩岸政治僵局難解，民進黨政府指派的接任人選，北京也未必會輕易埋單；平心而論，此時撤換楊瑞宗，絕非明智之舉，況且當前選後兩岸城市交流觀光正要開始，此時貿然異動人事，也並非一著好棋。

考量到當前兩岸關係緊張態勢升溫，以及民共長期沒有互信的情況下，我方派駐對岸的台旅會相關人事異動，此時此刻必然容易遭到外界乃至北京方面以「放大鏡」檢視。換言之，當前相關人事應該傾向「維持現狀」，畢竟「一動不如一靜」。

坦白說，九合一大選後，藍營縣市長紛紛表態欲與對岸城市交流，高雄市長韓國瑜甚至更喊出想要與大陸每個地級市都有所交流。在此關頭，我方輕易撤換前線推動旅遊的人事布局，其實不見得高招，也容易引來北京當局臆測。

儘管接任的人選東部海岸國家風景區管理處處長洪東濤，與楊瑞宗一樣，都屬於「常任文官」，北京雖說不至於不放行，但考量到兩岸城市交流觀光正要重新起飛的關鍵時刻，我方選在此時，貿然「陣前換帥」，明顯已是犯了兵家大忌。

平心而論，楊瑞宗派駐北京多年，在北京耕耘多年。在馬政府時期，推動兩岸觀光旅遊可謂不遺餘力，奔走大陸各省，透過舉辦各式活動，或與大陸當地組團社共同舉辦活動，推動陸客團來台觀光盡心盡力。馬政府時期，陸客團來台觀光的榮景，在前線的楊瑞宗絕對是可以記上一筆的幕後功臣之一。

即便是2016年民進黨政府上台後，兩岸關係不佳，但是包括楊瑞宗在內的台旅會北京辦的所有同仁，仍舊排除萬難，持續推動陸客來台旅遊；甚至推陳出新的舉辦活動，找來兩岸旅遊達人、網紅以「赴台深度遊」的方式，持續推動台灣觀光，可說是在大環境不佳的情況下，持續繳出亮麗成績單。

(中國時報)